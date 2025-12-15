I commercialisti riminesi donano 2mila euro per i neonati in Terapia Intensiva

La fondazione a sostegno de "La Prima Coccola"

La Fondazione dei commercialisti riminesi ha consegnato questa mattina un contributo economico di duemila euro all’organizzazione di volontariato ‘La prima coccola’.

I fondi saranno destinati a sostenere il progetto Casa delle Famiglie, un appartamento nelle vicinanze dell’Ospedale Infermi – TIN Terapia Intensiva Neonatale che accoglie i famigliari dei neonati ricoverati in reparto.

Ogni anno la Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini affianca realtà del territorio bisognose di sostegno e in vista del Natale 2025 ha individuato ‘La prima coccola ODV’ per destinare il suo sostegno. Al reparto di Terapia Intensiva Neonatale, realtà fra le pochissime in Italia a dedicarsi alle complicazioni nei neonati nati prematuri, si sta avviando anche un progetto che prolunghi fino all’ultimo anno della scuola materna i controlli sui bambini e in caso di necessità prepararli in vista dell’impegno scolastico, anche col supporto di una psicologa garantita da La prima Coccola ODV.

Presenti alla consegna: Gina Ancora (primario TIN – Infermi) con la coordinatrice Francesca Fabbri, Barbara Vannoni (La prima coccola ODV), Paolo Gasperoni, Miranda Pironi e Enrica Nanni per la Fondazione Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini.