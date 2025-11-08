I conti in tasca alla politica: per il sindaco +30% di reddito in due anni, Marcello è ancora il "Paperone"

Diversi consiglieri comunali si posizionano nella fascia di reddito tra i 25.000 e i 45.000 euro

Come di consueto in questa fase dell'anno, il Comune di Rimini ha reso note le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale di sindaci, assessori e consiglieri, riferite all'anno 2024. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha dichiarato un reddito di 138.932 euro, con un incremento del 30% rispetto a due anni fa (97.453 euro nel 2022). Nicola Marcello si conferma il "Paperone" del consiglio comunale con 386.670 euro di reddito, in calo però rispetto a un anno fa del 14%. Diversi consiglieri comunali si posizionano nella fascia di reddito tra i 25.000 e i 45.000 euro, Gioenzo Renzi ha dichiarato un reddito di 65.910, Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale, raggiunge quota 82.488, con un incremento del 20% rispetto a due anni fa. Cala il reddito della consigliera del Pd Manuela Guaitoli, da 166.327 a 96.114 euro: quasi dimezzato (-48%). Solamente il sindaco e Marcello quindi hanno dichiarato un reddito da 6 cifre. Tra gli assessori spiccano i redditi della vicesindaca Chiara Bellini (91.357 euro), Anna Montini (90.978 euro) e Mattia Morolli (92.033).