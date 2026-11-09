Baskin I Crispy inciampano a Faenza (59-47)

Una partita compromessa nei primi minuti, ma in cui gli Onions hanno mostrato carattere, vincendo due quarti su quattro



Sconfitta per i Crispy nel secondo impegno del Campionato Regionale Emilia-Romagna di Baskin, giocato sabato a Medicina contro Faenza Bianca. Una partita compromessa nei primi minuti, ma in cui gli Onions hanno mostrato carattere, vincendo due quarti su quattro.

Avvio complicato per Santarcangelo. Faenza trova subito la mano calda del pivot Bonetti, che piazza tre triple nei primi otto minuti, mentre i Crispy faticano a concretizzare: a muovere il punteggio sono solo i pivot Simone e Angeli e un libero di Berardi. Il primo quarto si chiude sul 22-7.

Nel secondo quarto arriva la reazione. Zucchetto si accende dalla lunga distanza con due triple, Serena Serafini è precisa sotto canestro e Simone torna a segnare con continuità, servito anche da un ottimo Valenti, autore di quattro assist. Angeli aggiunge una tripla e i Crispy si aggiudicano il parziale per 19-13, andando all'intervallo sul 26-35.

Il terzo quarto è il più difficile per i Crispy. In attacco gli Onions trovano solo i canestri di Deluca e Angeli, mentre Faenza, pur con le polveri bagnate di Bonetti, allunga con Sangiorgi, Albonetti e Amorino. Il parziale è 4-12 e si entra nell'ultimo periodo sul 30-47.

Nell'ultimo quarto i Crispy rialzano la testa. Angeli è scatenato e mette a segno tre triple, Berardi ne aggiunge un'altra e Deluca firma cinque punti. Gli Onions vincono il parziale per 17-12, ma il distacco accumulato è troppo ampio: finisce 59-47 per Faenza.

Resta un segnale incoraggiante: dal secondo quarto in poi i Crispy hanno segnato 40 punti contro i 37 di Faenza.

Prossimo impegno per i Crispy sabato 12 dicembre alle 17:30, alla Palestra Simoni di Medicina, contro Veni San Pietro. Prima toccherà agli Onions Rings, in campo domenica 15 novembre a Cento contro Calderara Bam.

IL TABELLINO

Faenza Bianca – Onions Crispy 59-47

Faenza Bianca: Montanari F. 2, Beltrani 6, Barzanti 2, Sangiorgi 4, Gianessi 6, Montevecchi 2, Amorino 4, Secomandi, Placci, Billi 5, Cinque 3, Bonetti 21, Montanari T.F., Albonetti 4. All. Arcangeli

Onions Crispy: Deluca 7, Gadaleta, Valenti, Nicoletti, Incitti, Serafini S. 4, Gaeta, Bertozzi, Tamburini, Zucchetto 6, Berardi 4, Angeli 18, Simone 8. All. Serafini

Arbitri: Tugnoli – Favarato

PARZIALI: 22-7, 13-19, 12-4, 12-17

