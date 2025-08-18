I False Prophets portano Bob Dylan e dintorni a Rimini

Concerto gratuito presso l'area Settebello di Rimini

Un concerto dedicato alle canzoni di Bob Dylan e dintorni: è quello che proporranno i False Prophets – formazione composta da Lorenzo Semprini, Beppe Ardito, Alessio Raffaelli, Paolo Angelini e Francesco Pesaresi – martedì 19 agosto alle 21 presso l’area Settebello di Rimini.

I False Prophets portano in scena brani di resistenza, redenzione, lotta e speranza, attraversando i territori del folk, del rock, dello spiritual e del soul. Il repertorio spazia da composizioni originali a rivisitazioni di classici firmati non solo da Bob Dylan, ma anche da Buffalo Springfield, Neil Young, Bruce Springsteen, Woody Guthrie e altri grandi autori.

Lo spettacolo racconta storie di fuorilegge, schiavi e immigrati, dando nuova vita a pietre miliari della musica come Blowin’ in the Wind, I Fought the Law dei Clash o la travolgente Fisherman’s Blues dei Waterboys.

Un concerto che farà immaginare al pubblico di entrare in un saloon dell’Ovest americano o in un pub di Dublino, dove una piccola orchestrina locale accende l’atmosfera e trascina tutti a cantare in coro.

Ingresso libero.