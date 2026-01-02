I festeggiamenti continuano a Bellaria Igea Marina: musica, spettacoli e iniziative fino all’Epifania

Bellaria Igea Marina ha salutato l’anno con il suo Capodanno Diffuso Live

Bellaria Igea Marina ha salutato l’anno con il suo Capodanno Diffuso Live, che ha riversato lungo il viale P. Guidi un pubblico numeroso, festeggiando assieme presso i punti spettacolo e con musica diffusa di ogni genere: dalle hit più famose suonate alla consolle di Radio LatteMiele & La La Band, alla disco music dei Dj Space Invaders & Franky Party Vocalist, ai grandi successi italiani dei Ridillo e alle canzoni romagnole più famose in chiave pop folk con Mirko Casadei POPular Folk Orchestra.

Un grande spettacolo che ha riunito diverse generazioni, partendo in prima serata con il coinvolgente spettacolo di giocoleria, acrobazia e clownerie della Combriccola dei Lillipuziani & First Animation, presso la Christmas Space di Piazza Matteotti: un evento dedicato ai più piccoli, durante il quale è stato offerto gelato a tutti i bambini partecipanti dalla Gelateria Dolcemente di Bellaria.

Il 2026 si è aperto con il concerto dei Queentet, tribute band dei Queen, che nel pomeriggio del 1 gennaio ha fatto emozionare una folta platea di spettatori presso il Palco della Stazione nel viale pedonale del centro cittadino. Un lancio di grande successo verso il nuovo anno, che prevede altri appuntamenti in programma.

Continuano gli incontri presso la Christmas Space di Piazza Matteotti, dove domenica 4 gennaio alle ore 16.00 si terrà la presentazione del “Calendario 2026 di Miss Mamma Italiana” e, lo stesso giorno, si concluderà la rassegna musicale dedicata agli artisti di Bellaria Igea Marina, “Made in BIM Winter”, con il gruppo dei Mescalero Station, presso Piazzetta Fellini (area Biblioteca A. Panzini) alle 16.30.

Si arriverà poi al grande appuntamento con la musica e la comicità di “Gene Gnocchi Sconcerto Rock”, spettacolo per festeggiare l’Epifania, martedì 6 gennaio alle ore 16.30 presso il Palco della Stazione (Viale P. Guidi); l’evento è gratuito e, in caso di maltempo, si svolgerà presso il Teatro Astra (Viale P. Guidi 77/E).

Fino al 6 gennaio sarà inoltre visitabile il monumentale “Presepe di Sabbia” in viale A. Pinzon 159/Piazza Alda Merini e sarà attiva la Pista di Pattinaggio su ghiaccio di Piazza Don Minzoni.

A concludere il periodo natalizio ci sarà il ritorno del torneo “Happyfania Volley” a cura di Kiklos, dal 3 al 5 gennaio a Bellaria Igea Marina, con inaugurazione sabato 3 gennaio alle ore 21.00 nel centro cittadino di Viale P. Guidi, con musica e dj set.