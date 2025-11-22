Altarimini

I Forum di Quartiere tornano a riunirsi a Rimini, il 26 novembre tocca al 2: Zona Nord-Monte

Nella riunione verrà eletto il nuovo vicepresidente

22 novembre 2025 19:38
Mercoledì prossimo (26 novembre) a Santa Giustina torna a riunirsi il Forum Deliberativo del Quartiere 2 Zona Nord-Monte che comprende Santa Giustina, Viserba monte, San Vito, San Martino in Riparotta ed Orsoleto. L’assemblea è fissata per le ore 18,30 presso la Sala Civica di Santa Giustina, in via Montiano 16. Tra i punti all’ordine del giorno, alla presenza del presidente Andrea Balducci, l’elezione del nuovo Vice Presidente e la presentazione della proposta relativa ai nuovi confini del Quartiere stesso.

