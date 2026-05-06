I fratelli Albertini riuniti in Alta Valmarecchia: Pietracuta, torna Sport con Gioia

Giovedì 7 maggio la 16ª edizione del convegno

C’è un calcio che va oltre il risultato, che non si misura solo con classifiche e tabellini, ma con la crescita delle persone. È questo lo spirito di “Sport con Gioia”, il convegno promosso dal Novafeltria Calcio, giunto alla sua sedicesima edizione e in programma giovedì 7 maggio alle ore 20.30 al Teatro Comunale di Pietracuta (San Leo, viale Umberto I, 169), con ingresso libero.



L’iniziativa è organizzata dal Novafeltria in collaborazione con il Pietracuta e con il patrocinio dei Comuni di Novafeltria e San Leo, a conferma di una rete territoriale che crede nello sport come strumento educativo e sociale.



Il titolo scelto per l’edizione 2026, “Quando il pallone è di casa”, richiama il filo conduttore della serata: lo sport come luogo di relazioni autentiche, crescita condivisa e trasmissione di valori, a partire dalla famiglia.



Protagonisti dell’incontro saranno i fratelli Albertini: Demetrio, indimenticato campione del Milan e della Nazionale italiana (vice campione del mondo nel 1994 e vice campione d’Europa nel 2000), don Alessio, figura di riferimento del Centro Sportivo Italiano, e Gabriele, presidente della storica società Pro Sesto. Tre percorsi diversi, accomunati da una stessa radice educativa e familiare.



A moderare il dialogo sarà il giornalista Gianluca Grassi, per anni firma del Guerin Sportivo. Porteranno il loro saluto istituzionale i sindaci di Novafeltria e San Leo, Stefano Zanchini e Leonardo Bindi, insieme al delegato FIGC Franco Sergio.



“È da anni che desideravo riunire i fratelli Albertini. – spiega Pier Domenico Gambuti, ideatore del convegno e responsabile del settore giovanile del Novafeltria – Sono esempi di come si possa arrivare ai massimi livelli senza perdere i valori ricevuti in famiglia. È proprio questo il messaggio che vogliamo trasmettere: lo sport è prima di tutto uno strumento educativo”.

Il Novafeltria, che conta oltre 200 tesserati tra i 5 e i 17 anni, porta avanti questa visione anche attraverso una rete di collaborazioni con le realtà del territorio: le affiliate di Maiolo, Perticara, Pennabilli, Talamello, Sant’Agata Feltria e Montecopiolo, oltre alle scuole calcio attive da anni a Pennabilli e Sant’Agata Feltria.

Una visione che trova forza nella rete e nella condivisione, e che proprio in appuntamenti come “Sport con Gioia” diventa occasione concreta di confronto e crescita per tutto il territorio. Perché, come ricorda lo stesso Gambuti, “le vittorie più importanti sono quelle che aiutano a diventare persone migliori”: un traguardo che va ben oltre il campo da gioco e che continua, ogni giorno, nella vita di ciascuno.