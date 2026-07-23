I lettori di Chi donano un nuovo ecografo alla Terapia intensiva neonatale di Rimini

Donazione per l'ospedale Infermi: "Uno strumento fondamentale"

Un ecografo di nuova generazione è stato donato al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Infermi di Rimini, grazie alla generosità dei lettori del magazine Chi e di Mondadori Media. Alla consegna dell'ecografo era presente anche Dalila Brocculi, giovane volontaria dell'associazione La Prima Coccola, recentemente insignita del titolo di Alfiere della Repubblica per questo suo impegno. “Questo è per noi uno strumento fondamentale – ha spiegato Gina Ancora, Direttrice della Terapia Intensiva Neonatale - utilizzato 24 ore su 24 all’interno del reparto, in grado di fornire immagini estremamente nitide anche delle strutture molto piccole presenti nei neonati pretermine, e ha soppiantato nel tempo indagini come la risonanza magnetica, la Tac o le radiografie, permettendo così diagnosi accurate senza provocare sofferenza. I piccoli possono infatti rimanere all’interno delle loro culle, accanto ai propri genitori, evitando al contempo l’esposizione a radiazioni ionizzanti. Pertanto ringraziamo sentitamente i donatori per questo loro gesto di vicinanza”.



“Sono particolarmente felice di vedere che la generosità dei nostri lettori sia così utile per i pazienti più piccoli – ha sottolineato Massimo Borgnis, direttore di Chi - Il nostro impegno per l’Emilia-Romagna è stato consistente e continuativo. Lo scorso anno, infatti abbiamo consegnato al 118 di Ravenna l'automedica, uno dei cinque progetti finanziati con i 160 mila euro raccolti per l’emergenza alluvione. Gli altri progetti, ormai tutti ultimati, riguardano le scuole dell'infanzia. Sempre pensando ai bambini abbiamo pensato, poi, di devolvere il ricavato del nostro ultimo evento charity all'acquisto di questo ecografo di ultima generazione per il reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Rimini”.



La donazione è stata resa possibile grazie all’abile lavoro di coordinamento del comitato regionale dell'Odv Anpas. "Questa donazione dimostra quanto la collaborazione tra il mondo dell'informazione, il volontariato e la sanità pubblica possa trasformarsi in un aiuto concreto per i pazienti più fragili - afferma il presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini -. In Terapia intensiva neonatale poter contare su tecnologie di ultima generazione significa offrire ai professionisti uno strumento in più per prendere decisioni rapide e accurate, riducendo al minimo l'impatto degli esami sui neonati. Come Anpas Emilia-Romagna siamo orgogliosi di aver coordinato questo percorso insieme all'Ausl Romagna e ringraziamo il magazine Chi e Mondadori Media per aver scelto di destinare la generosità dei loro lettori a un progetto che produce un beneficio duraturo per l'intera comunità".