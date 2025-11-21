I maestri del lavoro piantano un albero di ulivo nel giardino della Provincia di Rimini

In occasione della Giornata nazionale degli alberi

Questa mattina (venerdì 21 novembre), in occasione della Giornata nazionale degli alberi, la Federazione di Rimini dei Maestri del lavoro, ha donato e piantumato un albero di ulivo nel parco adiacente la sede della Provincia di Rimini, in via Dario Campana. Un gesto significativo che vede protagonisti i Maestri del Lavoro, la cui sede riminese è collocata proprio nel palazzo della Provincia. La Federazione è un ente riconosciuto e Stella al Merito della Repubblica, rilasciata ai lavoratori che si sono particolarmente distinti per meriti, laboriosità, perizia, buona condotta. Presenti alla piantumazione dell’ulivo, che oggi si svolge in 100 città italiane, il console della Federazione Maestri del Lavoro della provincia, Flavio Paci, il vice console Mario Cigni, alcuni consiglieri, la vicepresidente della Provincia di Rimini, Daniela De Leonardis, e il capo di gabinetto, Daniele Morelli.