I Malatesta di Rimini festeggiano 20 anni, ospiti anche le Miss Mamma Italiana della Romagna

All'evento presente anche l'assessore Mattia Morolli

Sabato 15 novembre, le Mamme Miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state ospiti in occasione del 20° compleanno del centro commerciale “i Malatesta” di Rimini, di cui è direttore il dottor Silvano Morini. Erano presenti le riminesi Donatella Zamagni e Fatima El Atifi; le cesenati Alessandra Radice, Elena Bernabini, Franca Pulvirenti, Livia Collini e Mary Cabral e le ravennati Adriana Pino e Patrizia Verlicchi. All’evento è intervento anche l’Assessore Comunale Mattia Morolli. “Miss Mamma Italiana”, concorso giunto quest'anno alle 33esima edizione, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.