I Nomadi aprono la Notte Rosa 2026 a Misano: piazza gremita e pubblico entusiasta

La Notte Rosa continua questa sera con il Carnevale d'Estate

Una Piazza della Repubblica gremita e un pubblico entusiasta hanno accolto ieri sera i Nomadi, protagonisti dell'apertura della Notte Rosa 2026 a Misano Adriatico. La storica band italiana ha regalato un concerto intenso ed emozionante, facendo cantare migliaia di persone sulle note dei grandi successi che hanno segnato oltre sessant'anni di carriera.

Da "Io vagabondo" a "Dio è morto", passando per "Un pugno di sabbia" e "Un giorno insieme", il live ha confermato il forte legame tra il gruppo e il pubblico di tutte le generazioni, inaugurando nel migliore dei modi il weekend più atteso dell'estate.

La Notte Rosa continua questa sera con il Carnevale d'Estate. A partire dalle ore 21.00 il lungomare si trasformerà in una grande festa a cielo aperto con la sfilata dei carri allegorici, gruppi mascherati, musica e animazione per grandi e piccoli. Sarà recuperato integralmente questa sera lo spettacolo pirotecnico che ieri sera, alla mezzanotte, si è interrotto prima del termine a causa di un problema tecnico. L’appuntamento è per le 23:30, sempre in piazzale Roma.

Il programma si concluderà domani, domenica 21 giugno, alle ore 21.30 al Parco del Sole di Misano Brasile con "A Tutto Ballo", una serata all'insegna della musica e del divertimento. I maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro della scuola Nirea Danze accompagneranno il pubblico nell'apprendimento di coinvolgenti balli di gruppo sulle note delle hit estive più amate.