"I paesi non vivono del traffico davanti alle vetrine": Nuova Marecchiese, sindaco Casteldelci dice sì

Il sindaco Tonielli replica a Matteo Angelini: "una viabilità moderna rende i centri abitati più sicuri, più vivibili e più attrattivi"

"Le recenti affermazioni di chi sostiene che la nuova Marecchiese rischierebbe di far morire Villa Verucchio rappresentano una visione datata che guarda al passato e non ai bisogni concreti del territorio". Il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, replica all'intervento del consigliere comunale di Rimini Matteo Angelini, cittadino di Villa Verucchio. "Il benessere dei paesi non dipende dal traffico che passa davanti alle vetrine - rileva Tonielli - ma le comunità più moderne e vivibili sono quelle che riescono a liberare i propri centri dal traffico pesante, dall’inquinamento, dal rumore e dai rischi per la sicurezza".

"Pensare che una variante possa uccidere un paese significa restare fermi a una logica superata", il pensiero di Tonielli, che come tutti i sindaci dell'Alta Valmarecchia chiede "una viabilità moderna rende i centri abitati più sicuri, più vivibili e più attrattivi per residenti, famiglie, turisti e attività commerciali".

"La vera domanda non è se la nuova Marecchiese sia utile a un singolo paese, ma se sia giusto che decine di migliaia di cittadini continuino a sopportare una rete viaria insufficiente. Oggi, raggiungere Rimini dall’Alta Valmarecchia richiede troppo tempo, spesso incompatibile con le esigenze di chi lavora, studia o ha bisogno di cure sanitarie. Una viabilità efficiente significa sicurezza, accesso ai servizi, competitività per le imprese e sviluppo turistico. Nessun territorio montano può pensare di contrastare lo spopolamento senza collegamenti rapidi e sicuri. Per questo la nuova Marecchiese non deve essere vista come un’opera a favore di qualcuno contro un altro, ma come un investimento per l’intera vallata. Le aree interne chiedono da anni pari opportunità rispetto alla costa e questo passa anche da una rete viaria all'altezza delle esigenze", chiosa Tonielli.