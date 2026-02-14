I Riminesi non rinunciano a San Valentino: la spesa media è di 152 euro a coppia

Fabrizio Vagnini (presidente di Confesercenti Rimini): "Un segnale positivo per il commercio di prossimità"

Cene romantiche, omaggi floreali e regali più impegnativi, dai gioielli ai viaggi. Le coppie non rinunciano a San Valentino, che quest’anno cade di sabato e si presta ancora di più a trasformarsi in un’occasione di consumo pieno, tra uscite e acquisti, per una spesa media 152 euro a persona. È quanto emerge da un sondaggio Confesercenti-Ipsos sulle intenzioni di spesa per la festa degli innamorati.

San Valentino si conferma una ricorrenza capace di attivare consumi, soprattutto quando cade in un giorno favorevole come il sabato: cresce la propensione a vivere l’occasione tra cena, piccoli regali e acquisti di prossimità. Il giro d’affari complessivo in Italia stimato è di 350 milioni di euro, che posiziona il 14 febbraio tra le feste commerciali di maggiore impatto economico, superiore ad Halloween e Festa della Mamma. Un segnale positivo per la rete dei pubblici esercizi e per i negozi, che intercettano la parte più ‘concreta’ della festa, dai fiori ai doni tradizionali.

A progettare qualcosa, quest’anno che sia la cena o un omaggio, è il 58% degli italiani, mentre il 25% non farà nulla e il 17% è ancora indeciso: una quota che, nel giorno della ricorrenza, può tradursi in scelte last minute, soprattutto con il fine settimana. Chi celebrerà, però, non si fermerà ad un solo gesto ‘romantico’. A prevalere sarà la dimensione esperienziale: il 38% degli intervistati prevede una cena o un pranzo con il partner, mentre il 32% dichiara l’intenzione di fare un regalo. Seguono l’omaggio floreale (16%) e l’idea di un breve viaggio o di un’escursione (12%).

Sul fronte dei regali, vincono i classici: profumo e cioccolatini guidano la classifica (entrambi al 38%). Seguono abbigliamento (25%), dolci (23%) e gioielli (23%), con bigiotteria e cosmetici al 14%. Ma crescono anche le scelte orientate al “benessere”, come l’ingresso in terme o SPA. Tra le altre attività non mancano cinema e teatro.

Quanto alla spesa, il budget medio previsto è di circa 152 euro: solo una parte dei consumatori investe di più e alza la media complessiva. Differente il budget di uomini e donne: la spesa media dichiarata è di 170,50 euro per i primi e 128,27 euro per le seconde, ma è più stretto tra gli under35.

“San Valentino si conferma una ricorrenza capace di attivare consumi importanti per negozi e pubblici esercizi - commenta il presidente di Confesercenti Rimini, Fabrizio Vagnini - con un giro d’affari stimato oltre i 350 milioni, rappresenta un segnale positivo per il commercio di prossimità. Una spinta ai consumi a sostegno delle imprese del territorio che speriamo possa rafforzare la fiducia di famiglie e operatori in una fase ancora complessa per il mercato interno”.