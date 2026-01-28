I tagli del commissario alla scuola: nel Riminese deciso un accorpamento tra 2 istituti

La riorganizzazione riduce le autonomie scolastiche: l’accorpamento riguarda l'Ic Mondaino e l'Ic di San Giovanni in Marignano

Il dirigente scolastico dell’Emilia-Romagna, Bruno De Palma, in qualità di commissario nominato dal governo, ha disposto il dimensionamento delle scuole per l’anno scolastico 2026/27. La misura segue il commissariamento della Regione, che non aveva rispettato l’obiettivo di ridurre il numero delle istituzioni scolastiche previsto dalla normativa.

Con accorpamenti, fusioni e rimodulazioni, verranno soppresse 17 autonomie scolastiche: il totale degli istituti in Emilia-Romagna passerà così da 532 a 515. I tagli interesseranno tutte le province, da Piacenza a Rimini. Nel nostro territorio l'Ic Mondaino sarà accorpato a quello di San Giovanni in Marignano.



Il commissario, nelle sue scelte, ha dato attenzione alle aree montane e interne, preferenza per il modello dell’Istituto comprensivo verticale, mantenimento di almeno un Cpia (Centro per l’istruzione degli adulti) in ogni provincia, coinvolgimento delle scuole superiori solo in casi estremi e accorpamenti privilegiati all’interno dello stesso comune.