I talenti del ciclocross tra Misano e Cattolica: a gennaio i Campionati Italiani Giovanili

A firmare l'organizzazione è il Velo Club Cattolica

A gennaio Cattolica e Misano Adriatico diventeranno il cuore pulsante del ciclocross italiano. Le due località romagnole ospiteranno, nel gennaio 2027, i Campionati Italiani giovanili di ciclocross riservati alle categorie esordienti e allievi, sia al maschile che al femminile, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Un appuntamento che si preannuncia come la più prestigiosa vetrina della disciplina a livello giovanile, pronto ad accogliere centinaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da ogni parte d'Italia: martedì 5 gennaio è dedicato allo svolgimento della gara a staffetta (team relay) mentre il giorno dell’Epifania (mercoledì 6) ci sarà il clou con le prove individuali per ogni singola categoria.

A firmare l'organizzazione è il Velo Club Cattolica che vive il ciclismo a 360 gradi, grazie alla passione e alla competenza del direttivo e dei propri addetti ai lavori, da sempre in prima linea nella valorizzazione dell'attività giovanile. A collaborare attivamente nell’organizzazione anche il sodalizio Valle del Conca Nordic Walking e Mountain Bike.

L’assegnazione dei Campionati Italiani nasce da un progetto strutturato, sviluppato in occasione di “Cattolica Comune Europeo dello Sport 2027”, reso possibile grazie alla fattiva sinergia con la Regione Emilia Romagna, le amministrazioni comunali di Cattolica e Misano Adriatico, oltre al fondamentale supporto del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Ciclistica Italiana.

Il tracciato di gara, studiato nei minimi dettagli, sarà allestito nella zona mare e lungo le sponde del fiume Conca, al confine con il comune di Misano Adriatico e adiacente all'Acquario di Cattolica.