I Terconauti dopo il successo di Berlino tornano a Rimini: "meet and greet" alle Befane

Impegnati nella sensibilizzazione sui temi dell'autismo anche attraverso due libri, alla ribalta nazionale con il film "La vita da grandi"

A cura di Riccardo Giannini Redazione
07 febbraio 2026 12:28
Le Befane Shopping Centre conferma il proprio impegno sui temi dell’inclusione sociale con un appuntamento speciale dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, in programma domani (domenica 8 febbraio).

Protagonisti dell’incontro saranno I Terconauti – Damiano, Margherita e Philipp, noti per il loro racconto diretto, ironico e autentico dell’autismo. A partire dalle ore 16 il pomeriggio si aprirà con un momento di animazione seguito da circa 40 minuti di racconto autobiografico, capace di parlare a pubblici diversi e di affrontare il tema dell’autismo con delicatezza, ironia e profondità. L'evento si avvale del patrocinio del Comune di Rimini.

Impegnati nella sensibilizzazione sui temi dell'autismo anche attraverso due libri - “Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale” (2020) e “L’imprevisto di diventare adulti. La vita da grandi tra sogni e autismo” (2025) - I Terconauti sono saliti alla ribalta nazionale grazie al divertente e delicato film “La vita da grandi”, diretto da Greta Scarano, e interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci, che ha contribuito a portare il tema dell’autismo a un pubblico ancora più ampio. Il film è stato recentemente premiato a Berlino in occasione degli European Film Awards con lo Young Audience Award.

I volumi saranno acquistabili presso la libreria Mondadori all’interno de Le Befane Shopping Centre. Al termine dell’evento è previsto infatti un meet&greet sul palco, con firmacopie e possibilità di scattare fotografie.

