I Terconauti dopo il successo di Berlino tornano a Rimini: "meet and greet" alle Befane

Impegnati nella sensibilizzazione sui temi dell'autismo anche attraverso due libri, alla ribalta nazionale con il film "La vita da grandi"

Le Befane Shopping Centre conferma il proprio impegno sui temi dell’inclusione sociale con un appuntamento speciale dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, in programma domani (domenica 8 febbraio).

Protagonisti dell’incontro saranno I Terconauti – Damiano, Margherita e Philipp, noti per il loro racconto diretto, ironico e autentico dell’autismo. A partire dalle ore 16 il pomeriggio si aprirà con un momento di animazione seguito da circa 40 minuti di racconto autobiografico, capace di parlare a pubblici diversi e di affrontare il tema dell’autismo con delicatezza, ironia e profondità. L'evento si avvale del patrocinio del Comune di Rimini.

Impegnati nella sensibilizzazione sui temi dell'autismo anche attraverso due libri - “Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale” (2020) e “L’imprevisto di diventare adulti. La vita da grandi tra sogni e autismo” (2025) - I Terconauti sono saliti alla ribalta nazionale grazie al divertente e delicato film “La vita da grandi”, diretto da Greta Scarano, e interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci, che ha contribuito a portare il tema dell’autismo a un pubblico ancora più ampio. Il film è stato recentemente premiato a Berlino in occasione degli European Film Awards con lo Young Audience Award.

I volumi saranno acquistabili presso la libreria Mondadori all’interno de Le Befane Shopping Centre. Al termine dell’evento è previsto infatti un meet&greet sul palco, con firmacopie e possibilità di scattare fotografie.