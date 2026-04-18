I Terconauti incantano nell'evento al teatro della Regina: "Vogliamo Damiano a Sanremo"

Protagonisti dell'evento, per la Giornata della Diversabilità, anche il duo Idea, gli sportivi Andrea Casadei e Svetlana Moshkovich

Si è svolta ieri (venerdì 17 aprile), presso il Teatro della Regina di Cattolica, la quattordicesima edizione della rassegna “Giornata della Diversabilità”, registrando una significativa partecipazione. Il teatro era infatti gremito di alunni delle scuole primarie provenienti dai Comuni di Cattolica, Gradara, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

L’iniziativa, ideata e realizzata dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo, è stata promossa in collaborazione con il Comune di Cattolica e sostenuta dal main sponsor Riviera Banca.

La serata ha regalato momenti di grande coinvolgimento ed emozione. Il Duo Idea ha saputo intrattenere il giovane pubblico con canzoni contemporanee, conquistando anche i genitori grazie a divertenti rivisitazioni di brani del passato. Grande entusiasmo anche per l’intervento dei Terconauti, con un Damiano protagonista di un coinvolgente one man show, capace di far sorridere e, al tempo stesso, trasmettere un importante messaggio su come approcciarsi al tema della disabilità.

Particolarmente toccanti le testimonianze degli sportivi Andrea Casadei e Svetlana Moshkovich, che hanno condiviso con il pubblico esperienze di vita intense, infondendo coraggio e determinazione. I due, prossimi a diventare genitori, hanno sottolineato come anche dalle difficoltà più grandi sia possibile rialzarsi e raggiungere traguardi che sembravano impensabili.

Grande successo anche per il laboratorio creativo che ha coinvolto gli studenti nei mesi precedenti. Durante la serata è stato presentato il cartone animato realizzato dai ragazzi con il supporto dell’esperto Valerio De Nicolò, a conclusione di un percorso didattico dedicato all’arte del cinema, tema centrale di questa edizione.

Non sono mancati momenti di leggerezza, come il divertente siparietto iniziale del duo Idea, che ha richiesto ai bambini un’acclamazione e un’incitazione degna delle grandi star prima di entrare in scena. A seguire, l’appello dei Terconauti per sostenere la candidatura di Damiano al prossimo Festival di Sanremo ha coinvolto ulteriormente il giovane pubblico, rendendolo protagonista della serata.

A chiudere la serata, i ringraziamenti istituzionali della sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, che ha espresso profonda gratitudine per il lavoro portato avanti da anni dall’associazione, e del presidente di Riviera Banca, partner sin dalla prima edizione, che ha ribadito l’importanza di sostenere iniziative capaci di generare valore sociale e culturale per il territorio.

Archiviata con grande successo anche questa edizione, l’organizzazione è già al lavoro per il 2027, che si preannuncia ricco di nuovi ospiti e importanti novità