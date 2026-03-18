I tifosi della Spal pronti a "invadere" Santarcangelo: con il Pietracuta si gioca al Mazzola

Gli estensi sono a -4 dalla vetta: attesi nel riminese un migliaio di tifosi

Più di un migliaio di tifosi dell'Ars et Labor Ferrara sono attesi sabato (21 marzo) allo stadio Mazzola di Santarcangelo, dove si disputerà la gara di campionato con il Pietracuta. Il fischio di inizio sarà alle 15. In precedenza, Pietracuta e il Comune di San Leo avevano concordato con le autorità di pubblica sicurezza tutte le misure per lo svolgimento della gara allo stadio Bindi. Ma nel contempo i ferraresi sono riusciti in due settimane a riaprire il campionato, vincendo anche lo scontro diretto con la capolista Mezzolara, portandosi a -4 dalla vetta. Domenica scorsa al Mazza c'erano oltre 6000 spettatori e questo numero ha costretto il Pietracuta a fare marcia indietro. La gara si anticipa dunque al sabato e si gioca a Santarcangelo, in considerazione del significativo esodo di tifosi ospiti. La gara è di vitale importanza anche per il Pietracuta, terz'ultimo con 29 punti, a -6 e a -5 dalle due squadre che in questo momento disputerebbero il playout, l'Osteria Grande e il Faenza. La salvezza diretta è invece a 8 punti. Anche la gara di coppa, tra i rossoblù e l'Ars et Labor, si è giocata a Santarcangelo, con vittoria degli estensi per 2-1. All'andata, in campionato, fu invece il Pietracuta a espugnare il Mazza con il punteggio di 1-0.