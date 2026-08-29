I venerdì in musica di Misano sono stati un successo: "Tanto pubblico a ogni appuntamento"

La soddisfazione dell'amministrazione. La Friday Night tornerà nel 2027

Dieci venerdì di musica, migliaia di spettatori e una Piazza della Repubblica che è stata, settimana dopo settimana, il cuore della festa. Con il concerto dei Killer Queen di ieri sera si chiude l’edizione 2026 di “Friday Night”, la rassegna musicale gratuita promossa dal Comune di Misano Adriatico che dal 26 giugno al 28 agosto ha accompagnato l’estate misanese con concerti, tribute band e grandi successi della musica italiana e internazionale. E il bilancio è più che positivo.

L’appuntamento, per il terzo anno consecutivo, ha saputo conquistare residenti e turisti, confermando la forza di una formula semplice e vincente: musica dal vivo di qualità, ingresso gratuito e una grande piazza pronta ad accogliere il pubblico.

Dall’apertura affidata a Marco Ligabue ai tributi dedicati a Vasco Rossi, Zucchero, Jovanotti e Max Pezzali, passando per gli appuntamenti dance con JBees e Revolution, fino a Rock in Moovie, Absolute Five e al gran finale con i Killer Queen, il programma ha proposto generi e repertori differenti, intercettando pubblici di tutte le età.

Una varietà che si è tradotta in una partecipazione costante e significativa: migliaia di persone hanno scelto Piazza della Repubblica per trascorrere i venerdì sera dell’estate.

“Siamo molto soddisfatti del successo di Friday Night – le parole dell’Assessore al Turismo Marco Dominici -. Non era scontato che ogni appuntamento richiamasse così tanto pubblico. Per dieci venerdì Piazza della Repubblica si è riempita di gente che ha cantato, ballato e apprezzato la proposta musicale, attestando Friday Night come uno degli eventi di punta del nostro calendario estivo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione della rassegna, agli artisti, agli organizzatori, gli uffici comunali e soprattutto tutte le persone che hanno scelto Misano e Piazza della Repubblica. Il modo migliore per chiudere questa edizione è proprio quello che abbiamo visto ieri sera: una piazza piena, tanta musica e migliaia di persone insieme. Diamo l’appuntamento a tutti al prossimo anno”.