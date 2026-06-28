I vicini non hanno più notizie di lei e chiamano il 112: donna trovata senza vita in casa

I fatti sono avvenuti a Cattolica. La vittima ha 66 anni

Questa mattina (domenica 28 giugno), intorno alle 12.30, il corpo di una 66enne è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione, in via Garibaldi a Cattolica. A dare l'allarme sono stati i vicini, che non vedevano la donna da un paio di giorni. La porta era chiusa, così sono intervenuti i Vigili del Fuoco per aprirla. Una volta dentro, i Carabinieri e il personale del 118 hanno trovato la 66enne, che viveva da sola nell'abitazione, riversa a terra. Il decesso è avvenuto per cause naturali: probabilmente un malore.