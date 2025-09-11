Ikea Rimini invita tutti a pranzo: "Faremo una grande tavolata"

Appuntamento sabato 13 settembre: pranzo gratis per chi si presenterà indossando un grembiule da cucina

Sabato 13 settembre il negozio Ikea di Rimini si trasformerà in un luogo di incontro e convivialità: chi visiterà lo store avrà l’opportunità di sedersi a una lunga tavolata e condividere un pasto insieme ad altre persone, e chi si presenterà con un grembiule da cucina potrà pranzare gratuitamente. L’iniziativa vuole celebrare l’importanza di stare insieme a tavola, valorizzando un gesto semplice ma dal forte significato sociale e culturale.

In Italia, il cibo non è solo nutrimento: è un collante che unisce le persone, genera legami e benessere. La convivialità, intesa come il piacere di condividere momenti attorno a una tavola, resta un valore profondamente radicato nella cultura italiana. La casa, in particolare, rappresenta il luogo privilegiato per vivere la socialità: secondo una ricerca condotta da Ikea in collaborazione con Doxa, l’84% degli italiani considera la propria abitazione il contesto ideale per incontrarsi, mentre per più della metà cucinare è un momento di relax e condivisione.

Il legame degli italiani con il cibo è più intenso che in altri Paesi: il 66% della popolazione lo sente come un elemento centrale della vita quotidiana. L’82% associa la convivialità al tempo trascorso con familiari e amici, mentre il 40% trova piacere nel cucinare insieme. Un’esperienza che varia da regione a regione: a Napoli il 62% considera la preparazione dei pasti un atto creativo, a Milano una persona su dieci la percepisce come un impegno, e nel nord Italia il 54% la vive come un momento di relax.