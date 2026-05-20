Il 1° giugno arriva “Riccione Music City 2026”: in piazzale Roma i grandi big della musica italiana

Sul palco di piazzale Roma da Francesca Michielin e Levante a Le Vibrazioni, Shade, Leo Gassmann e Serena Brancale per una grande notte di musica live

Il countdown sta per terminare e Riccione si prepara a inaugurare la stagione estiva 2026 con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Lunedì 1° giugno, la splendida cornice di piazzale Roma si trasformerà nel fulcro di “Riccione Music City 2026”, ospitando la primissima tappa del prestigioso tour Yoga Radio Bruno Estate. Per l'occasione, sul palcoscenico affacciato sull’Adriatico saliranno i migliori artisti della scena contemporanea, molti dei quali reduci dalla recente partecipazione a Sanremo, promettendo una notte indimenticabile di musica live a ingresso libero sino al raggiungimento della capienza massima della location.



I grandi nomi attesi a Riccione

I riflettori della serata saranno puntati su grandi nomi della musica nazionale, a partire da Francesca Michielin e Levante, due delle icone femminili più eclettiche, seguite e di successo del panorama pop italiano, pronte a incantare il pubblico con il loro carisma. Accanto a loro, l'energia travolgente del rock d'autore de Le Vibrazioni e il ritmo irresistibile di Shade, re indiscusso delle hit estive e idolo dei più giovani. Il cast si arricchisce inoltre con il talento crossover di Leo Gassmann, la forza interpretativa di Aiello e la straordinaria vocalità di Serena Brancale, per uno spettacolo dal richiamo trasversale e intergenerazionale. Il cast, in continua evoluzione, prevede inoltre l’energia punk-rock delle Bambole di Pezza, la freschezza pop di Eddie Brock e Delia, insieme ai talenti più amati e seguiti direttamente dall'ultima edizione di Amici, a Gard e a tantissimi altri ospiti a sorpresa che si avvicenderanno sul palco a partire dalle ore 20:00.



Il successo dell’edizione 2025 trasmessa su Italia 1

Questo eccezionale show non sarà soltanto una notte di grandissimo intrattenimento dal vivo per le migliaia di persone attese in piazza, ma rappresenterà anche una straordinaria vetrina promozionale e una vera e propria cartolina pubblicitaria per la città a livello nazionale. Il concerto verrà infatti interamente registrato e trasmesso successivamente in chiaro. Si tratta di un ritorno televisivo attesissimo, forte del successo travolgente registrato dall'edizione precedente prodotta dalla collaborazione tra Mediaset e Radio Bruno, capace di incollare agli schermi nelle quattro puntate milioni di spettatori con uno share medio dell'8%, superando di ben 25 punti percentuali la media stagionale della rete.



La strategia del Comune di Riccione

L'assessore al Turismo e agli eventi del Comune di Riccione, Mattia Guidi, sottolinea l'importanza strategica dell'appuntamento: “Il 1° giugno non sarà semplicemente un concerto, ma un grande evento manifesto della strategia che Riccione sta portando avanti sul fronte degli eventi e della comunicazione turistica. Oggi una destinazione non può limitarsi a organizzare intrattenimento in loco: deve essere capace di trasformare gli eventi in strumenti di visibilità, racconto e promozione nazionale del territorio. Per questo continuiamo a investire in produzioni di alta qualità, pensate non solo per il pubblico presente in piazza, ma anche per generare attenzione mediatica, contenuti, copertura multipiattaforma e valore promozionale per la città. Piazzale Roma, cuore di Riccione Music City, partirà quest’anno già a giugno per poi ospitare oltre 20 grandi eventi musicali fino alla data di chiusura iconica del 10 settembre con Gianni Morandi, diventando una delle piazze più importanti della scena musicale italiana”.



Una macchina promozionale multicanale

L’iniziativa rappresenta la punta di diamante del più ampio cartellone di Riccione Music City 2026, il programma con cui l’Amministrazione comunale punta a consolidare il turismo valorizzando l’intrattenimento e lo spettacolo, creando una forte sinergia con gli operatori economici e le strutture ricettive del territorio. L'evento si inserisce nella storica tradizione di spettacoli musicali che la società organizzatrice Multiradio srl porta da oltre trent'anni nelle principali piazze italiane.

Per garantire il massimo successo, la macchina promozionale è già partita a pieno ritmo con una massiccia campagna multicanale che prevede annunci quotidiani dei popolari speaker di Radio Bruno, passaggi pubblicitari sull'intera rete radiofonica e televisiva del gruppo, un'importante copertura social e una pianificazione mirata sulla stampa locale e nazionale. L'appuntamento per l'inizio dello spettacolo, realizzato in collaborazione con “Yoga, molto più che buono”, è fissato a partire dalle ore 20:00.