Il Bagnacavallo c'è: Novafeltria beffato nel finale (3-1)

Bagnacavallo - Novafeltria 3-1

BAGNACAVALLO: Yabre, Domi (7' st M.Camara), Bucci (16' st Rubbi), Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti, Gasparri (16' st A.Piva), Calderoni (49' st Regoli), Albonetti. A disp.: Minardi, Stanghellini, Bravi, Xhurreta. All.: Neri.

NOVAFELTRIA: Olivieri, T.Pavani (28' st G.Camara), A.Pavani (47' st Ciccioni), Nucci, Renzi (34' st Paesini), Giacobbi, Giorgini, Castellani, Canini, Frihat (17' st F.Piva), Galli (37' st Astolfi). A disp.: Renzetti, Guci, Tamagnini, Tani. All.: Mancini.

ARBITRO: Casali di Bologna.

RETI: 39' pt Giorgini, 28' st Calderoni, 44' e 48' st M.Camara.

AMMONITI: Gasparri, Zalambani, Olivieri, Ndiaye, T.Pavani, Bucci, Mazzotti, Bernabei.

BAGNACAVALLO Punti pesanti in chiave salvezza per il Bagnacavallo, che beffa nel finale il Novafeltria. I gialloblù ospiti erano passati in vantaggio con una punizione del baby Giorgini. Pari al 73' con Calderoni che devia sotto porta un cross da sinistra. Nel finale si scatena Mamadou Camara, che al 90' affonda sulla destra e beffa Olivieri con un velenoso rasoterra. Nel recupero ancora Camara lanciato in profondità anticipa l'uscita di Olivieri e scaraventa in rete la palla del tris.