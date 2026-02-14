Il ballerino Kledi Kadiu ospite nelle scuole medie della Karis Foundation

Il ballerino è noto al grande pubblico per la partecipazione ad "Amici" di Maria De Filippi

Come si diventa campioni? Dove nascono la passione e l’impegno quotidiano per lo sport? Sono alcune delle domande che gli studenti delle scuole medie della Karis Foundation hanno potuto fare, ieri mattina, a Kledi Kadiu, ballerino, attore e coreografo, noto al grande pubblico soprattutto per la partecipazione ad ‘Amici’ di Maria De Filippi; Sara e Patrick Venerucci, rispettivamente 8 e 11 volte campioni mondiali di pattinaggio artistico a rotelle; Giacomo Leardini, ala della Dole Basket Rimini e Tommaso De Gregori, centro della Dany Basket Quarrata.

Tanti i temi toccati, come la gestione della fatica, le rinunce ma soprattutto la forza di inseguire la propria passione e affrontare le grandi sfide della vita con l’atteggiamento giusto. L’incontro con i grandi sportivi è diventato ormai un appuntamento fisso per le ragazze e i ragazzi delle scuole medie Karis, all’interno di un percorso di educazione civica sullo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti responsabili, volti alla tutela della salute e del benessere.