Il Basket accende entusiasmo a Rimini: il Comune rilancia con l’ampliamento del Flaminio

Rimini torna a sognare il grande basket: la stagione di Rbr è da ricordare

In estate inizieranno i lavori al Palasport Flaminio di Rimini per aumentare la dotazione di posti da 3100 a 3500, per un investimento di circa 200.000 euro. I 3500 sono il limite minimo richiesto dalla Lega Basket per i campionati di A1.



Lo annuncia l'amministrazione comunale, che evidenzia quanto le imprese di Rbr abbiano acceso l'entusiasmo della città: "Oltre al risultato sportivo, comunque eccezionale e sui cui non tanti avrebbero scommesso a inizio stagione, il grande traguardo raggiunto da questa squadra è stato quello di infiammare il cuore di una comunità che si ritrova nelle emozioni autentiche e pure che lo sport sa regalare".

"Insieme al cosiddetto zoccolo duro della tifoseria sempre presente - evidenzia l'amministrazione comunale -al Flaminio per tutto il campionato si sono dati appuntamento ogni domenica famiglie, giovanissimi, compagnie di amici. Ed è così che il Palazzo ha rivelato il suo ruolo di polo di aggregazione nel senso più profondo del termine, teatro di grande spettacolo sul parquet e di divertimento e incontro sugli spalti".

I numeri dimostrano il grande seguito che ha saputo intercettare Rbr: "La stagione sportiva che va in archivio ha segnato ripetuti sold out nelle gare casalinghe, con il palazzetto riminese che registrato la percentuale di riempimento più alta del campionato di A2 e con ad una media di 3.069 spettatori a partita, una tra le sei squadre in campionato a superare i 3mila spettatori".

Quello tra Rimini e il basket "è un amore mai interrotto ma che oggi vive una sorta di luna di miele, per la quale vanno ringraziati la squadra, lo staff tecnico, il team dirigenziale e la Società, impegnata in un progetto fatto di passi mai più lunghi della gamba e di una volontà di radicamento nel tessuto cittadino che sta riconsegnando i suoi frutti".