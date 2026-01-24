Il Basket Rimini tiene a "battesimo" la nuova Audi Q3 Sportback da Reggini

L'evento impreziosito dalle note del violinista Pasquale Allegretti Gravina

Innovazione tecnologica, spirito sportivo e valori di squadra hanno accompagnato la presentazione ufficiale della nuova Audi Q3 Sportback che si è tenuta nella ieri sera (venerdì 23 gennaio) presso la concessionaria di Rovereta del Gruppo Reggini.

L’happening ha riunito clienti, dirigenti e partner in un Product Show dall’atmosfera coinvolgente, impreziosito dalle note del violinista Pasquale Allegretti Gravina, capace di fondere eleganza classica ed energia contemporanea.

Protagoniste della serata la squadra Audi Reggini e Rbr Basket Rimini, la “squadra di casa”, simbolo di un legame che da anni unisce sport e impresa in un sodalizio vincente. Una partnership costruita su passione, impegno e visione condivisa, che trova nella nuova Q3 Sportback la sua naturale espressione: carattere sportivo, dinamismo e stile al servizio della mobilità di oggi.

Il momento clou è stato lo svelamento della vettura, sintesi perfetta di design coupé, tecnologia avanzata e versatilità Suv.

«Questa serata rappresenta perfettamente ciò che siamo: una concessionaria profondamente legata al territorio, ai suoi valori e ai suoi clienti. - ha dichiarato Andrea Scanni, Sales Manager Audi per il Gruppo Reggini. - Presentare la nuova Q3 Sportback insieme ai nostri partner e accogliere tanti clienti storici è per noi motivo di orgoglio e di gratitudine».