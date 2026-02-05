Il Beat Fest torna a Marina Centro: la città si prepara per musica, street food e sport

Sabato 11 e domenica 12 aprile, il lungomare di Rimini si trasformerà in un travolgente palcoscenico a cielo aperto

Dopo il travolgente successo della prima edizione, che ha raccolto ben 20 mila partecipanti in soli due giorni, Beat Fest torna a Marina Centro per inaugurare ancora una volta la bella stagione. Sabato 11 e domenica 12 aprile, precisamente una settimana dopo la Pasqua, il lungomare di Rimini si trasformerà in un travolgente palcoscenico a cielo aperto. La formula - rivelatasi a dir poco vincente - rimane invariata: l’evento organizzato dal comitato Assovespucci punta tutto sulla triade “musica, cibo e convivialità”. Anche se, come nei migliori spettacoli, non mancherà qualche colpo di scena.

“Se l’anno scorso siamo partiti col botto raccogliendo numeri sorprendenti, quest’anno puntiamo a fare ancora meglio. Speriamo in un meteo più clemente per la giornata di domenica, che durante l’edizione 2025 ci aveva penalizzati”, dichiara Alessandro Salomao, presidente del comitato di Marina Centro che si occupa dell’organizzazione, mettendo insieme le forze di oltre 70 realtà tra alberghi, ristoranti e bar.

Street food, mercatini dell’artigianato, due punti musica – uno davanti al Caffè Pascucci, l’altro di fronte all’hotel Villa Rosa Riviera -, dj set fino a tarda notte con ospiti ancora da svelare, ma soprattutto un lungomare che, da viale Beccadelli a piazzale Kennedy, si vestirà a festa e catapulterà i partecipanti in una due giorni di puro divertimento. Il tutto condito da un accompagnamento musicale a firma dei più celebri artisti della Riviera.

“La conferma per il secondo anno di Beat Fest – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – dimostra ancora una volta come dalla sinergia tra pubblico e privato possano nascere iniziative attrattive, capaci di crescere e consolidarsi nel tempo. Un evento frutto della scelta di molti operatori di fare rete, dando vita a una proposta che unisce buon cibo, musica e sport e che diventa una nuova occasione di festa per accogliere, insieme ai visitatori, l’arrivo della bella stagione”.

Le novità di Beat Fest 2026

Quella del Beat Fest 2026 sarà un’edizione ‘socialissima’. A promuovere l’iniziativa penseranno influencer e content creator ormai famosi a livello italiano: a loro il compito di far conoscere l’evento attraverso le piattaforme social. Uno su tutti, il food blogger Lorenzo Biagetti, che vanta oltre 33 mila sostenitori solo su Instagram.

L’altra grande novità sarà la partecipazione al Beat Fest della Rimini Marathon. La competizione, che cadrà il weekend successivo (17-19 aprile), attraverserà i luoghi e le piazze più suggestivi di Rimini con partenza da piazzale Fellini, cuore pulsante di Marina Centro. In vista dell’appuntamento sportivo, Rimini Marathon presenzierà alla due giorni con un pre-evento a sfondo musicale fissato per sabato 11 aprile. Lo sport tornerà anche il giorno seguente, domenica 12 aprile, in quella che è l’ultima, imperdibile novità di Beat Fest 2026. Per la prima volta, infatti, l’evento si proporrà al pubblico in una veste inedita attraverso il “Foot Table Rimini”, un torneo di tavolino promosso da Foot Table Rimini - Asd presieduta da Nicola Paglia -, che andrà in scena al campetto di basket di piazzale Kennedy. Un modo per fondere il movimento, da sempre tratto distintivo della città di Fellini, con i piaceri della tavola e il privilegio di trovarsi in un lungomare soleggiato, gremito di persone. “A breve presenteremo la scaletta e i nomi degli ospiti che renderanno questa seconda edizione ancora più magica - assicura Salomao -. Gli ingredienti ci sono tutti, non vediamo l’ora”.