Il bel canto torna a Novafeltria e non parla solo americano: sono quattro le scuole liriche coinvolte

Due scuole americane, una irlandese e una giapponese sono protagoniste della lirica estiva

Novafeltria ha accolto questo pomeriggio (sabato 21 Giugno), per il 22esimo anno consecutivo, gruppi di studenti dall'estero venuti in Italia per seguire corsi intensivi di canto lirico e dizione della lingua italiana. Lo scopo principale del Summer Program della scuola Voci Nel Montefeltro è infatti quello di perfezionare la pronuncia e la dizione nella nostra lingua in funzione del Belcanto.

www.altarimini.it

L'accademia Voci Nel Montefeltro permette infatti ogni anno ad una élite selezionata di giovani studenti americani di partecipare al programma di studio e gemellaggio culturale nel nostro paese. Vengono coinvolti nel progetto insegnanti, direttori e registi di fama internazionale, oltre all'Amministrazione comunale di Novafeltria e quelle di altri comuni dell'entroterra romagnolo.Quest'anno l'iniziativa è stata inaugurata dall'arrivo a Novafeltria di otto studentesse provenienti da uno dei due Conservatori di Dublino, Irlanda, che hanno concluso la loro permanenza con lo spettacolo dal titolo "Voci irlandesi vibranti Belcanto". Ubaldo Fabbri, Maestro e direttore responsabile dell'accademia Voci Nel Montefeltro, aveva tenuto in passato lezioni proprio nel Conservatorio irlandese. Da questa esperienza nasce la richiesta di scambio che ha portato gli studenti a spostarsi, sperando in una reciproca collaborazione futura, come confermato dal Maestro Fabbri.

ll Maestro Ubaldo Fabbri

Non solo l'Irlanda ha scelto Novafeltria come meta del Belcanto. Quest'anno saranno infatti 4 le scuole internazionali ospitate. Oggi pomeriggio è arrivato il gruppo americano più numeroso, "La Scuola Lirica, Usa", guidato dalla direttrice Brygida Bziukiewicz Kulig, che nel corso di cinque settimane si esibirà in vari concerti e in tre opere liriche. Poi sarà il turno del "Classic Lyric Arts, New York", del Maestro Glenn Morton. Infine l'accademia giapponese del "Mica Opera Training". In totale un centinaio di studenti, tecnici e amministrativi "di questo grandissimo programma nato in Italia 25 anni fa e presente a Novafeltria da più di 20", sottolinea il Maestro Fabbri, che quest'anno svolgeranno le lezioni nelle rinnovate aule di palazzo Lombardini, sottoposto a un intervento di riqualificazione. "Ci stavamo lavorando da tempo, nell'arco di questo autunno e inverno siamo riusciti a completare i lavori all'interno di questo luogo, che pensiamo come casa della musica e della cultura", evidenzia Elena Vannoni, vicesindaca di Novafeltria.

Elena Vannoni, vicesindaca di Novafeltria

Buffet di benvenuto per gli studenti preparato dai ristoranti di Novafeltria

Novafeltria accoglie a braccia aperte gli studenti fonte di fermento non solo culturale, ma anche economico, per il paese. Le attività locali, le strutture commerciali e turistiche italiane beneficiano infatti in modo considerevole del contributo degli studenti in visita, che rappresenta per molti una parte maggioritaria del bilancio estivo. Gli stessi studenti, come dichiarato in passato, apprezzano tante cose di Novafeltria, a cominciare dall'accoglienza passando per buon cibo, paesaggio, ospitalità, luoghi visitati.





