Il Bellariva stoppa il Novafeltria: tante occasioni, altro rigore sbagliato ed è 0-0

Nel primo tempo Bargelli spreca un paio di buone opportunità, nella ripresa Starna para un rigore a Canini

Bellariva - Novafeltria 0-0

BELLARIVA: Starna, Zighetti, S.Ronci, Magrotti (20' st Russo), Cruz, Tonini, Medi, G.Zamagni, Piastra (26' st Vari), Marchionna (43' st Berlini), Bargelli. A disp.: Fontana, D.Zamagni, F.Ronci, Gennari, Rattini, Pauri. All.: Morolli.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (40' pt Nucci), A.Pavani (32' st Garcia), Medici (39' st Pavani T.), Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (32' st Frihat), Camara, Astolfi (32' st Galli). A disp.: Tani, Giorgini, Sacchini, Sebastiani. All.: Mancini.

ARBITRO: Martini di Ravenna.

AMMONITI: Piastra, Piva, Tonini, A.Pavani, Cruz, Marchionna, G.Zamagni, Canini, Russo, Medi, Frihat.

ESPULSI: 19' st Guerra (dalla panchina)

BELLARIVA Partita spigolosa, con undici ammoniti e un espulso, che termina sul pari a occhiali. Un punto che fa sorridere il Bellariva, non il Novafeltria, che per la seconda volta di fila rimane senza vittoria, sbagliando un rigore. All'8' subito gli ospiti pericolosi in ripartenza: Astolfi entra in area, si libera in dribbling, ma di piatto calcia fuori. Due minuti la replica di Medi, che evita Guerra e calcia a giro fuori. Al 17' su corner di Castellani ci prova Piva di testa, blocca Starna. Un minuto dopo Astolfi perde palla a centrocampo, innescando il contropiede avversario: Piastra cerca il tiro da posizione defilata, ignorando un compagno pronto a rimorchio. Facile la parata di Renzetti. Al 23' Canini guadagna una punizione invitante sulla destra, Castellani calcia alto. Il Bellariva sa pungere in contropiede: al 27' Guerra nel tentativo di allontanare di testa serve Bargelli, che all'altezza del dischetto calcia debolmente, Renzetti blocca. Al 29' punizione dal limite affidata a Piva, il tiro rasoterra sfiora il palo alla destra di Starna. Al 38' Bellariva vicinissimo al vantaggio: un tiro sporco di Marchionna diventa assist per Medi, che svirgola il cross, ma riesce a servire Bargelli. L'attaccante è lasciato sorprendentemente solo, ma altrettanto sorprendentemente calcia alto.

Nella ripresa al 52' ci prova Camara, ma Starna blocca. Al 56' Cruz sfiora l'autogol di testa, ma due minuti dopo arriva l'occasione più ghiotta per il Novafeltria: Canini, dal dischetto, si fa ipnotizzare da Starna. Salgono i toni, Guerra viene espulso dalla panchina, al 66' Astolfi spreca ancora non sfruttando un cross rasoterra a rimorchio. Un minuto dopo gran conclusione di Canini che sfiora l'incrocio. Il Novafeltria stringe d'assedio il Bellariva, ma come spesso successo in questa stagione non brilla in fase di finalizzazione, rischiando anche la beffa all'83', quando Vari spreca il pallone del possibile vantaggio.

A fine gara soddisfatto l'allenatore del Bellariva Denis Morolli: "Nel turno infrasettimanale abbiamo preso una batosta e come molte squadre in questo momento abbiamo tanti problemi fisici. Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di recuperare energie. Un punto contro una buonissima squadra: siamo contenti". Mastica inevitabilmente amaro l'allenatore del Novafeltria Massimo Mancini: "Una partita non adatta alle nostre caratteristiche, loro sono molto fisici, giocano uomo su uomo. Nel primo tempo abbiamo faticato, nella ripresa abbiamo cercato di allungarli e per una mezz'ora siamo stati nella loro area. Ma se non fai gol è così".

Riccardo Giannini

Interviste di Riccardo Valentini