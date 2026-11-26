Lunedì 30 novembre Il bilancio e il tema rifiuti al centro del consiglio comunale di Santarcangelo

La seduta si occuperà della convenzione con Rimini e Hera per gli interventi in via Baracchi e via Corpolò Fossatone

Il Consiglio comunale di Santarcangelo si riunirà lunedì 30 novembre alle ore 19,15 nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”. La seduta si aprirà con la ratifica della delibera di Giunta comunale n. 190 del 12 novembre scorso, relativa alla variazione d’urgenza di bilancio per l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2025-2027 del 28 ottobre 2026. L’assemblea sarà poi chiamata ad approvare gli aggiornamenti del Documento unico di programmazione 2026-2028 e 2027-2029.

Tra i punti in discussione anche l’assestamento generale del bilancio 2026-2028, con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, e l’approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna, Atersir e il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa. Lo schema riguarda il finanziamento e la realizzazione degli interventi per l’estensione della rete di fognatura nera in via Baracchi e in via Corpolò Fossatone, nei territori dei due Comuni.

Il Consiglio affronterà inoltre il rinnovo del conferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia della funzione statistica, con l’approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio e dell’Ufficio unico di statistica di Vallata per il periodo 2027-2031. In chiusura, sarà esaminato un ordine del giorno dedicato al tema dell’abbandono dei rifiuti nelle isole ecologiche e del malfunzionamento dei cassonetti calottati, con particolare riferimento alla richiesta di interventi di pulizia, controlli e applicazione di sanzioni.