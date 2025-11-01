Il Bra espugna il Neri: Rimini giù di tono battuto 2-1

Il Bra segna due gol nel primo tempo e gestisce nella ripresa, gol di Asmussen al 96'

Il Rimini peggiore della stagione cede 2-1 al Bra, che festeggia la prima vittoria esterna stagionale e tre punti chiave per la salvezza. I piemontesi hanno studiato bene l'avversario, che però ha pagato a caro prezzo la settimana d'attesa sul fronte societario. La cessione è slittata alla prossima settimana (salvo ulteriori colpi di scena...), la squadra sul campo non ha "morso" come in altre occasioni, anche se l'impegno non è mancato.

In avvio D'Alesio sceglie di escludere i due attaccanti Capac e D'Agostini, Leoncini opera da sotto punta e Boli come terminale offensivo. L'ex Turris, trasformato da D'Alesio in attaccante, dà un paio di strappi significativi, dimostrando di avere gamba, mentre Longobardi sulla sinistra "martella" e rientra sul destro sfornando cross interessanti. Proprio Boli di testa spreca al 9', quando su corner Bassoli gli serve, sempre di testa, un pallone invitante. Il Bra, passato il pericolo, dimostra di aver preparato bene la partita: atteggiamento prudente, copertura degli spazi per rendere sterile il palleggio del Rimini, ripartenze insidiose. Pautassi scodella una paio di cross rasoterra su cui interviene Bellodi, ma è dalla destra che arrivano i pericoli e i gol. Nesci al 37' scodella in area, la palla carambola sul petto di Lepri e Di BIase, entrato due minuti prima per l'infortunato Minaj, inventa una bordata al volo di sinistro che infila Vitali a fil di palo sulla sua destra. Al 43' altra ripartenza di Nesci, Longobardi prova il recupero, l'esterno vince il contrasto e serve in area Sinani, che di piatto sinistro infila ancora Vitali sulla sua destra.

Nella ripresa D'Alesio toglie Moray e inserisce Capac. Fuori il peggiore in campo e dentro un attaccante: mossa inevitabile. Ma in realtà D'Alesio mette Capac largo a sinistra, come quinto, spostando Longobardi a destra. Non un gran mossa: Capac sbaglia molto, prima che venga alzata la sua posizione, per un 3-4-2-1 asimmetrico. Il miglior attaccante del Rimini rimane Lepri che ci prova tre volte, Capac sale di tono e tira fuori dal cilindro un paio di giocate delle sue, Piccoli è il migliore con qualche bella apertura, poi Asmussen sfrutta una sponda di D'Agostini per segnare al 96' il gol della bandiera. I biancorossi non fanno mancare l'impegno, ma la gara è oramai segnata dal doppio vantaggio dei piemontesi, che escono dal Neri con i tre punti e con l'infermeria piena: Minaj, Sinani e soprattutto Nesci hanno abbandonato il campo per problemi fisici. L'esterno destro, migliore in campo, con un brutto infortunio alla caviglia.

Rimini - Bra 1-2

MARCATORI: 37' Di Biase, 43' Sinani, 96' Asmussen.

RIMINI (3-5-1-1): Vitali - Lepri, Bassoli (62' Ferrarini), Bellodi - Moray (46' Capac), Piccoli, De Vitis (62' Asmussen), Fiorini, Longobardi - Leoncini (79' Rubino) - Boli (62' D'Agostini).

IN PANCHINA: Gagliano, Fabbri, Petta, Contaldo, Madonna.

ALLENATORE: D'Alesio.

BRA (3-5-2): Franzini - Fiordaliso, De Santis, Sganzerla - Nesci (57' Cucciniello), Maressa, Brambilla, Tuzza, Pautassi - Minaj (36' Di Biase), Sinani (68' Lionetti).

IN PANCHINA: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Campedelli, Corsi, Chiabotto, Dimatteo.

ALLENATORE: Nisticò.



ARBITRO: Migliorini di Verona.

AMMONITI: Fiordaliso, Bassoli, Longobardi, Ferrarini, Brambilla.

NOTE: angoli 4-0, tiri in porta 2-2. Recupero 2' pt, 7' st. Spettatori: 716.

Riccardo Giannini