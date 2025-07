Rimini "cuore pulsante" del calciomercato: il Gran Galà dà il via alle trattative

Come ogni anno, Master Group e Associazione Italiana Direttori Sportivi organizzano l'evento al Grand Hotel di Rimini

di Riccardo Giannini - Interviste di Stefano Ferri

Il calciomercato per gli italiani è una vera religione. Ogni giorno milioni di tifosi consultano i siti specializzati con i loro smartphone, bramando l'acquisto di una punta o di un terzino per la propria squadra del cuore. Nomi e trattative si susseguono vorticosamente; si "sprecano" termini già entrati nell'immaginario comune: tesoretto, plusvalenza, percentuale di rivendita.

Il calciomercato apre i battenti domani (martedì 1 luglio), con tutti i suoi sogni e speranze spesso disattese, e come di consueto è Rimini ad aprire le danze, con il Gran Galà d'apertura al Grand Hotel. Appuntamento organizzato da Master Group, assieme all'Associazione Italiana Direttori Sportivi, con il patrocinio della Figc, delle leghe di A, B e C, con il supporto istituzionale della regione Emilia Romagna.

È un'occasione per un primo contatto tra tutti gli operatori di mercato, direttori sportivi, procuratori e intermediari, ma anche per un momento di confronto su temi fondamentali per il nostro calcio, come lo stato dei nostri settori giovanili e le difficoltà dei 19enni-20enni a trovare spazio in Serie A: "C'è un problema di filiera, non riusciamo più come in passato, a produrre calciatori che possano giocare in massima serie. Oggi abbiamo una percentuale di stranieri che rispetto a vent'anni fa è raddoppiata. Dobbiamo cercare di capire quali siano gli strumenti più adatti: dobbiamo probabilmente insegnare calcio in maniera diversa", evidenzia Umberto Calcagno, avvocato e presidente dell'associazione italiana calciatori.

Dibattiti, confronti e naturalmente le prime trattative di mercato. In A c'è un Inter già avanti nella costruzione della squadra, un Milan alla ricerca di centrocampisti, una Juventus alle prese con il rebus Vlahovic; e anche un Como molto ambizioso. Tanta carne al fuoco, come sempre, a "cucinarla" anche i tanti giornalisti specializzati che tra social, carta stampata e programmi televisivi, guidano i sogni dei tifosi o li spezzano inesorabilmente, annunciando il fallimento di una trattativa. Tra loro anche Ciro Venerato, giornalista di lunga militanza nella squadra della Rai.