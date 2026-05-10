Il campione di F1 Kimi Antonelli fa spese da Cicli Matteoni: le foto virali sui social

Il pilota di Mercedes non si è sottratto al rito delle foto e degli autografi

"Solo campioni da Cicli Matteoni". Rima un po' prevedibile, quella della didascalia che accompagna la pubblicazione delle foto sui social, ma non è certamente per l'estro poetico che Cicli Matteoni sia diventato un punto di riferimento sul territorio. Lo storico negozio di biciclette e articoli per il ciclismo, attivo da oltre 60 anni a S.Ermete, sulla Marecchiese, ha infatti accolto tra i suoi clienti anche Kimi Antonelli, astro nascente della Formula 1. Il pilota Mercedes, di origine bolognese, ma cittadino sammarinese, ha infatti scelto Cicli Matteoni per acquistare accessori (occhiali, casco e pedali), essendo anche un appassionato di ciclismo. Le foto del campione, come detto, sono state pubblicate dal negozio sulle proprie pagine social. Kimi, infatti, si è fermato nel negozio per quasi mezz'ora, firmando autografi e facendo selfie con gli altri clienti.