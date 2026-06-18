Il cantiere della Tolemaide fa discutere: "Sadegholvaad tratta i cittadini come sudditi"

L'attacco della leghista Raffaelli: "Gravi disagi per il traffico durante l'estate"

“Già accantonati i gravi disagi determinati dai lavori di manutenzione della strada provinciale Tolemaide? E che giudizio esprimere sulle responsabilità di un’amministrazione provinciale che non è in grado di programmare i cantieri stradali in modo da non danneggiare il comparto turistico?". Così Elena Raffaelli, segretario provinciale di Rimini, attacca l'amministrazione provinciale per "gli enormi disagi creati a turisti, lavoratori, utenti della strada per il traffico nei fatti bloccato dal cantiere sulla Tolemaide".

"Non abbiamo sentito giustificazioni motivate e scuse da parte dei vertici della Provincia. I lavori erano previsti e andavano realizzati da tempo. Dalla stampa abbiamo appreso che, secondo la Provincia, non era possibile farli in un altro periodo. Vorremmo capirne i motivi: soprattutto il pubblico, infatti, dovrebbe avere la capacità di organizzare le opere attese programmandone i tempi e le modalità per evitare eccessivi disservizi e intralci al territorio. Al contrario, anche in questo caso sembra emergere approssimazione pianificatoria e menefreghismo rispetto alla vocazione turistica del riminese e, di conseguenza, alle ovvie ricadute negative che un simile cantiere avrebbe determinato sul traffico in apertura di stagione, con tanti eventi concomitanti", attacca Raffaelli, che invoca "più trasparenza" dal presidente Jamil Sadegholvaad. "Non siamo suoi sudditi, ma cittadini detentori di diritti: il Pd, da troppo tempo al potere, si sta comportando come una élite sideralmente distante dalle reali esigenze della gente e del territorio. È ora che torni con i piedi per terra”, la chiosa dell'esponente leghista.