Cultura a Santarcangelo Il cantiere poetico è un successo, come la tavola speciale della Ligàza a Mutonia

Gli organizzatori: oltre 3500 presenze

Si è chiusa la dodicesima edizione di Cantiere Poetico per Santarcangelo “Il corpo delle poesie”: spettacoli sold out, sale piene per presentazioni di libri, incontri e conversazioni, grande partecipazione ai laboratori per adulti e bambini e alle iniziative diffuse in città come la rassegna di video danza e la mostra in biblioteca, fino alla grande tavolata imbastita a Mutonia per la Ligàza Poetica. Circa 3.500 presenze complessive tra spettatrici e spettatori, partecipanti alle attività e persone che hanno attraversato i luoghi e le iniziative della rassegna, come riferito dagli organizzatori, che sottolineano la capacità del Cantiere Poetico "di creare occasioni di incontro attraverso linguaggi e forme espressive differenti". "Gli spettacoli hanno registrato il tutto esaurito, presentazioni di libri, incontri e conversazioni hanno richiamato un pubblico numeroso, con sale piene in ogni appuntamento. Grande affluenza anche per la mostra d’arte Sogni al campo e la rassegna video Corpo poetico. La danza in 1 minuto, così come per i laboratori rivolti ad adulti e bambini, seguiti e apprezzati da una comunità desiderosa di prendere parte attivamente alle proposte del festival", commentano con soddisfazione gli organizzatori, seguiti dal sindaco, Filippo Sacchetti: "Abbiamo partecipato e assistito a incontri straordinari, momenti di confronto con la scrittrice Chiara Gamberale, con Isabella Leardini, appena insignita del Premio Strega Giovani per la Poesia. È stato davvero un programma intenso quello di questa edizione, in stretta connessione con Santarcangelo e il suo dna, ma al tempo stesso in costante rinnovamento, come testimoniano il nuovo progetto sui nuovi dialetti a cura di Fabio Biondi e Rita Giannini e il lavoro Stupendi. Selvatici Sapienti con gli studenti. Per finire con la ligaza poetica a Mutonia che è stata un bellissimo rito conclusivo di condivisione collettiva".