Il Capodanno di Rimini strizza l'occhio alla cultura: si parte da Baricco e Bregović

Dal Teatro Galli a piazzale Kennedy, il programma si allarga tra musica e cultura. Il resto degli eventi e il 'concertone' saranno svelati più avanti

A Rimini si sa, il Capodanno dura più di una notte, anzi è quello più lungo del mondo e quest’anno la festa promette di allargarsi ancora. L'appuntamento si prepara a coinvolgere nuovi spazi, dal centro storico al mare, con la musica che scandisce il passaggio al 2027 e la cultura che trova posto accanto ai brindisi. Tra le prime anticipazioni presentate al Ttg ci sono Alessandro Baricco al Teatro Galli il 30 dicembre e Goran Bregović in piazza Malatesta il 2 gennaio. Due appuntamenti che raccontano una festa pensata per andare oltre San Silvestro.

Si parte dalla "penultima notte", quando Rimini proverà a raccontarsi attraverso le parole, la musica e i luoghi della città. Il 30 dicembre il Teatro Galli ospiterà "Waterloo live #1", un’esperienza legata al lavoro che Baricco sta pubblicando su Substack e che sarà proposta per la prima volta in versione dal vivo. La serata non si fermerà dentro il teatro: piazza Cavour sarà coinvolta attraverso una proiezione su maxischermo, mentre musei e spazi culturali resteranno aperti fino a tarda sera, con letture, incontri, musica e interventi artistici. L’idea è quella di trasformare il centro in un percorso da attraversare, passando da un luogo all’altro. Nella stessa serata, piazza Malatesta ospiterà un grande evento musicale gratuito, mentre il programma culturale si distribuirà tra i principali spazi cittadini.

Il 31 dicembre tornerà invece la grande festa della disco, con dieci spazi coinvolti dal centro storico fino al mare. Confermati i dj di RDS 100% Grandi Successi e il tradizionale brindisi di mezzanotte. La novità è l’estensione della festa alla zona mare, con una postazione speciale in piazzale Kennedy e un grande dj della scena musicale italiana, il cui nome sarà annunciato nelle prossime settimane.

La musica accompagnerà Rimini anche nei primi giorni del 2027. Sabato 2 gennaio, alle 18 in piazza Malatesta, salirà sul palco Goran Bregović con la sua Wedding and Funeral Orchestra. Il concerto gratuito, intitolato "God Is Not Your Babysitter", mescolerà sonorità balcaniche, fiati, percussioni e ritmi rock.

"Con la penultima notte dell’anno apriamo alla città e ai visitatori luoghi che abbiamo restituito alla comunità", spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad, sottolineando la volontà di allungare la festa fino al 2 gennaio e affiancare alla grande notte della disco un programma culturale diffuso. Per l’assessora alla Cultura Michele Lari, "l’appuntamento del 30 dicembre nasce dal bisogno di dare spazio alla parola e al lavoro costruito negli ultimi anni sui luoghi della cultura".

Il calendario comprende anche due mostre: "Il codice della Passione, Bellini e Mantegna allo specchio", al Museo della Città, e "Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro", ai Palazzi dell’Arte, entrambe visitabili fino al 10 gennaio 2027. Nella stessa cornice tornerà a brillare il Ponte di Tiberio, con una nuova illuminazione. I musei non saranno semplici contenitori di eventi. «Di notte le sale non sono più soltanto spazi da visitare: si riempiono di voci, letture, musica e interventi artistici pensati apposta per ciascun luogo», spiega Alessandro Giovanardi, direttore dei Musei comunali. L’obiettivo è ricordare che il patrimonio culturale appartiene alla città e a chi la abita. Un filo che lega anche le due mostre in programma, da Bellini e Mantegna all’illustrazione italiana contemporanea.



Il programma guarda anche all’accoglienza turistica. Per Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, presentare le novità durante il Ttg permette agli operatori di muoversi per tempo con la promozione e di raggiungere mercati e pubblici specifici. "Il Capodanno è un evento di sistema che coinvolge sempre di più tutto il territorio", sottolinea.



Questi sono soltanto i primi tasselli del programma. Gli altri nomi e gli ulteriori appuntamenti del Capodanno riminese saranno svelati a metà novembre.