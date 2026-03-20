Il capolavoro di Petri "La classe operaia va in paradiso" proiettato al cineforum di Cssa Macondo

Il film con Gian Maria Volonté vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes

Prosegue con un titolo di assoluto rilievo il "Cine/Macondo", la rassegna cinematografica curata dai volontari della Casa del Popolo Macondo. Domenica 22 marzo, alle ore 20:30, lo spazio di Viale Pascoli 65 ospiterà la proiezione di un’opera fondamentale del cinema: La classe operaia va in paradiso (1971), diretto da Elio Petri.

Vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, il film rappresenta uno dei vertici del cinema politico europeo. Attraverso l'interpretazione monumentale e indimenticabile di Gian Maria Volonté, la pellicola esplora con una cifra stilistica innovativa e graffiante i temi dell'alienazione, del lavoro e della ricerca di un'identità in una società in rapida trasformazione. Ad arricchire l'opera, le sonorità ossessive e magistrali firmate da Ennio Morricone, che rendono la visione del film un'esperienza unica.

La serata si aprirà con una breve introduzione al film per contestualizzare la poetica di Petri e l'importanza storica dell'opera nel panorama degli anni Settanta. Al termine della proiezione seguirà un dibattito aperto.