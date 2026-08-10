Il Carabiniere Marco Ercoli e Chiara Camporesi vincono la 7a Guarda Rimini

La gara si è sviluppata su un suggestivo tracciato di 12 chilometri immerso nel verde

Il carabiniere Marco Ercoli e Chiara Camporesi hanno trionfato nella 7^ Guarda Rimini. La storica manifestazione podistica, organizzata dall’A.S.D. Golden Club Rimini International con il patrocinio del Comune di Rimini, ha registrato un’importante partecipazione di corridori provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia e da diverse nazioni straniere, confermandosi come uno degli appuntamenti centrali dei Golden Events 2026.

La gara si è sviluppata su un suggestivo tracciato di 12 chilometri immerso nel verde, con partenza dal Santuario delle Grazie e passaggi panoramici lungo il colle di Covignano alle luci del tramonto.

In campo maschile, la vittoria è andata a Marco Ercoli (Avis Castel San Pietro), autore di una decisa progressione che lo ha visto tagliare il traguardo in 44’46”. Al secondo posto si è piazzato il romagnolo Luca Benassi (Liferunner) con il tempo di 45’12”, seguito sul terzo gradino del podio da Marco Oppioli (Golden Club Rimini) in 45’51”.

Tra le donne, dominio assoluto per Chiara Camporesi (Dinamo Running), che ha conquistato il successo fermando il cronometro a 51’26”. Staccate le dirette inseguitrici: seconda piazza per Martina Tomassini (San Marino Athletics) in 56’52” e terza posizione per Cecilia Diani (Castenaso Celtic Druid) in 58’32”.

Grande entusiasmo ha suscitato la partecipazione degli Special Runner, gli spingitori di carrozzelle coordinati da Silvia Santini, e del gruppo Corri Con Te, che hanno animato il percorso portando in gara Luca Brancaccio, Giorgia Di Nauta, Gaia Lorenzini, Martina Nanni, Sofia Marchetti, Andrea Nanni e Franco Lorenzini con Anita.

Nelle singole categorie Master si sono imposti, tra gli altri, Lorenzo Venturini (Am), Alessio Riva (Sm35), Andrea Pagliarani (Sm40), Davide Oppioli (Sm45), Luca Catani (Sm50), Dario Boi (Sm55), Marco Antonioli (Sm60), Alberto Virgili (Sm65) e Adolfo Accalai (Sm70+). Tra le donne, vittorie di categoria per Arianna Vannucci (Af), Arianna Landi (Sf40), Aferdita Aruci (Sf50), Filomena Feleppa (Sf60) e Antonia Vicario (Sf70+). 1

Il circuito dei Golden Events dà appuntamento a domenica 13 settembre 2026 con la 17^ Maratonina del Vino “Città di San Clemente”, che si disputerà su un tracciato completamente pianeggiante.