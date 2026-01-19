Il caso Pierina Paganelli al centro dello speciale del podcast "Crimini a Rimini"

Online la nuova puntata del podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi

È disponibile da lunedì 19 gennaio una nuova puntata di “Crimini a Rimini”, il podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi, che inaugura uno speciale in due episodi dedicato al caso di Pierina Paganelli, una vicenda che ha profondamente segnato la comunità riminese.

Contrariamente all’impostazione abituale del podcast, solitamente incentrato su casi definiti nei tre gradi di giudizio, gli autori hanno scelto di affrontare questo episodio ancora aperto per rispondere all’esigenza di ricomporre un racconto pubblico che, nel tempo, si è frammentato tra cronaca quotidiana e discussioni informali. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire una visione ordinata e documentata dei fatti, evitando derive sensazionalistiche.

La prima puntata, intitolata “Omicidio Pierina – l’incriminazione di Louis Dassilva”, è dedicata all’incriminazione di Luis Dassilva e all’insieme degli indizi che hanno costruito il quadro probatorio. La seconda parte analizzerà invece le contestazioni della difesa alla richiesta di custodia cautelare e le risposte fornite dal Tribunale del Riesame, fino agli approfondimenti richiesti dalla Cassazione.

Il racconto si concentra esclusivamente sul percorso giuridico e sugli atti formalmente documentati, sottraendosi ai meccanismi di opinione e gossip che il caso ha inevitabilmente generato. La puntata sarà disponibile dalle ore 8.00 su Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcast.