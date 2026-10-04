Il Castenaso in casa è un rullo compressore: terza vittoria su tre, Santarcangelo k.o. (2-0)

Apre le marcature Colli, raddoppia Mura nella ripresa

Castenaso - Santarcangelo 2-0

CASTENASO: Albieri, Magli, Magliozzi (11' st Busi), Canova (32' st S.Guidi), Farini, Caselli, Ghiselli (11' st Monti), Colli, Castellacci (26' st Arseni), Jammeh (26' st Barattini), Mura. A disp.: Tapinassi, G.Guidi, Del Bianco, Dall'Omo. All.: Regno.

SANTARCANGELO: Golinucci, Brolli, Domeniconi, Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Semprini (34' st Dy.Capasso), Foschi, Satalino (21' st Banzola), Pironi (34' st Muratori). A disp.: Boujir, Tassinari, Seye, Cenci, Magnani, De.Capasso. All.: Mastronicola.

ARBITRO: Citrano di Palermo.

RETI: 32' pt Colli, 30' st Mura.

AMMONITI: Ghiselli, Zaghini, Giorgini, Muratori.

CASTENASO Il Castenaso fa 4 su 4 in casa, coppa compresa, e regola 2-0 il Santarcangelo. La squadra di casa ritrova Jammeh, assente a Cattolica con il San Marino per squalifica, mentre Mastronicola è senza Lepri e Meloni, in nazionale con San Marino, a centrocampo confermato Semprini. Parte in quarta il Castenaso, che chiude il Santarcangelo nella propria metà campo. I locali guadagnano calci d'angolo e colpiscono il palo con Mura. Al 16' Jammeh ci prova dal limite, la conclusione sfiora il palo alla destra di Golinucci. Al 22' Jammeh si inserisce in area e serve Mura, che però da posizione favorevole calcia alto. Al 30' Canova fa valere la sua fisicità in ripartenza, la palla è per Mura, che ancora una volta ha le polveri bagnate: ma c'è anche la bravura di Golinucci. Il gol è nell'aria e arriva al 32': Canova di testa libera Colli, che con un preciso diagonale batte l'estremo difensore clementino. Due minuti dopo Jammeh sfiora il bis, ma il tiro dal limite dell'area è di poco a lato. Al 39' Canova ci prova dal limite, traiettoria centrale respinta da Golinucci, che tre minuti dopo dice di no a Colli. Il Santarcangelo è tutto in una ripartenza di Satalino che calcia e sfiora il palo. A inizio ripresa ancora l'inarrestabile Canova pericoloso: il suo tiro al 55' colpisce il palo interno. Al 67' Albieri salva il risultato deviando il tiro da fuori area di Banzola. Il Castenaso replica al 77' con il gol del raddoppio: Mura apre a destra per Arseni, che evita una avversario e calcia: Golinucci respinge come può, ancora Mura ribadisce in rete. Nei minuti finale il Castenaso controlla agevolmente il doppio vantaggio.