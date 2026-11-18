Baseball Il catcher Marc Rodriguez al San Marino

Classe 2004, è reduce da una bella stagione di Serie A Gold con la maglia della Palfinger Reggio Emilia

Il San Marino Baseball è lieto di annunciare la firma di Marc Rodriguez, catcher classe 2004 reduce da una bella stagione di Serie A Gold con la maglia della Palfinger Reggio Emilia.

Spagnolo di Barcellona, il prossimo 13 gennaio compirà 23 anni e fa parte del gruppo della Nazionale Under 23 e della Nazionale maggiore iberica.

Comincia la sua avventura italiana a 18 anni, nel 2022 a Brescia, facendo registrare una media battuta di 231 con 21 punti battuti a casa. Poi la crescita e l’assestamento su buonissimi livelli nell’annata successiva con l’Oltretorrente (330 di batting average) e nel 2024 con Reggio, quando arriva a battere 433. Nel 2025 scende a 253 di media ma con un bottino sempre consistente di punti battuti a casa (17), mentre nel 2026 primeggia in squadra per media battuta (309) e ci aggiunge 7 doppi, 2 fuoricampo e 22 rbi.

Protagonista eccellente in tutta l’annata, Rodriguez ha anche partecipato all’All Star Game della Serie A nello stadio di casa, il Caselli di Reggio Emilia.

Il San Marino Baseball accoglie Marc Rodriguez e lo aspetta allo stadio di Serravalle per la stagione 2027.