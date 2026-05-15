Il cda di Romagna Acque si riunisce alla diga di Ridracoli

La periodica riunione del consiglio di amministrazione si è svolta alla Casa di Guardia della diga di Ridracoli

Un' insolita location ha ospitato ieri (14 maggio) il consiglio di amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti, rinnovato nello scorso luglio. La periodica riunione del consiglio di amministrazione si è svolta infatti alla casa di guardia della diga di Ridracoli; al termine dei lavori, il presidente Fabrizio Landi ha accompagnato i membri del cda e quelli del collegio sindacale, con l’aggiunta di alcuni altri funzionari della Società, ad una visita ai cunicoli della diga. Di seguito, il gruppo ha raggiunto a piedi il rifugio Ca’ di Sopra, posto praticamente a metà del lago: percorrendo uno dei più suggestivi sentieri del territorio, frequentato ogni anno da migliaia di escursionisti e centinaia di scolaresche.