Il Centro per le Famiglie apre sede secondaria a Miramare: "Servizi più vicini ai cittadini"

La Giunta comunale di Rimini ha approvato l'assegnazione dell'immobile comunale di via Losanna 10, nel quartiere di Miramare, come sede secondaria del Centro per le Famiglie. La misura rientra in un progetto finanziato con oltre 132 mila euro, di cui quasi 50.000 destinati alla nuova sede, nell'ambito di un'iniziativa nazionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e recepita dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare e ampliare la rete dei Centri per le Famiglie su tutto il territorio.

"La scelta di aprire una sede secondaria a Miramare - spiega l'amministrazione comunale - risponde a un'esigenza concreta: portare i servizi di supporto alla genitorialità più vicino alle famiglie che vivono nelle zone periferiche e costiere della città, finora costrette a raggiungere esclusivamente la sede storica nel centro storico di Rimini. L'immobile di via Losanna 10, di proprietà comunale, sarà affidato al Settore Protezione Sociale e diventerà uno spazio di incontro, ascolto e sostegno per genitori e bambini: un luogo in cui trovare orientamento sui servizi disponibili, partecipare a laboratori educativi, confrontarsi con professionisti e costruire reti di relazione tra famiglie".

La nuova sede funzionerà come "spoke" (nodo satellite) collegata alla sede centrale di Piazzetta dei Servi, ampliando in modo capillare la capacità di risposta del servizio sull’intero territorio comunale.

Il progetto, della durata di 18 mesi e gestito dalla coop "Il Millepiedi", è finanziato per un totale di 132.482 euro, di cui 49.949 euro destinati specificamente all'attivazione della sede di Miramare, grazie al Fondo nazionale per le politiche della famiglia. Le risorse derivano dall'avviso pubblico dell'8 agosto 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha invitato le Regioni ad aderire a un programma sperimentale per la nascita di nuovi Centri e il potenziamento di quelli esistenti. La Regione Emilia-Romagna ha accolto l’invito, assegnando le risorse ai Comuni sedi dei Centri per le Famiglie. Il Comune di Rimini ha presentato formalmente la propria adesione e il programma operativo, avviando così l'iter che porterà all'apertura della nuova sede "spoke" di via Losanna entro i tempi previsti dal progetto.