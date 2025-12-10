Il Centro Tennis di Coriano cerca nuovo gestore per 3 anni: ecco il bando

Non è previsto alcun contributo comunale; la concessione è finanziata esclusivamente con fondi privati

Il Comune di Coriano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Centro tennis” di Via Piane con durata 3 anni. L’Impianto è costituito da un campo da tennis in terra battuta e copertura fissa in legno e relative pertinenze e da due campi da tennis in terra battuta e relative pertinenze. Oggetto della concessione sono sia la gestione che la manutenzione, e l'eventuale organizzazione di attività sportive e ricreative. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Requisito fondamentale è l’esperienza negli ultimi dieci anni di esecuzione di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura (custodia, manutenzione e gestione di impianto sportivo con almeno un campo da tennis in terra battuta/terra rossa) della durata di almeno 12 mesi prestato a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati. Non è previsto alcun contributo comunale; la concessione è finanziata esclusivamente con fondi privati. Il valore contrattuale della concessione per tre anni è di 291.420 euro con opzione di proroga tecnica per massimo sei mesi del valore di € 48.570 euro (quindi valore globale della concessione 339.990 euro).

Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Coriano, Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 2 gennaio 2026, a pena esclusione.