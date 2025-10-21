Il chitarrista di Vasco Rossi protagonista a Rimini: Stef Burns live con i Mr. Pig

Venerdì 24 ottobre all'House of Rock di Rimini

L'House of Rock si prepara a vivere una serata di grande musica, ospitando i mr. Pig, che saranno affiancati sul palco da Stef Burns, chitarrista solista di Vasco Rossi e musicista di fama mondiale. Stef Burns, noto al grande pubblico per essere l'anima rock e virtuosa che accompagna il Blasco nei suoi tour da record, porterà sul palco la sua inconfondibile energia e la sua tecnica impeccabile, frutto di una carriera che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Alice Cooper, Huey Lewis and the News e, naturalmente, il rocker di Zocca il super Vasco Nazionale. Appuntamento venerdì 24 ottobre all'House of Rock dalle 22.15.