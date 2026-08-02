Il Circo Rolando Orfei torna a Rimini dopo le polemiche: dal 5 il nuovo spettacolo

Torna a Miramare lo show circense, preso di mira dagli animalisti

Il circo Rolando Orfei torna a Miramare di Rimini. Lo annuncia lo stesso circo in una nota, parlando di "strepitoso successo ottenuto lo scorso mese" e di "grande richiesta per nuove date". Il famoso complesso circense ritorna a Rimini, in località Miramare, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, dal 5 agosto al 19 agosto.

"Si tratta di uno spettacolo pluripremiato e visto da milioni di persone, con attrazioni internazionali e, per la gioia dei più piccoli, saranno ospiti speciali le K-Pop. Uno show moderno che vede anche la partecipazione dello showman Krassym (presentatore dello spettacolo) e del conduttore radiofonico e televisivo Valerio Nobili con la storica famiglia circense Coda Prin, che quest'anno compie 54 anni di attività circense. Il loro circo fu fondato nel 1972 dai fratelli Coda Prin (Pier Giovanni, Roberto, Fiorentino) e da Bonfiglio Niemen; il circo Coda Prin continua ancora oggi il suo glorioso cammino con i figli e i nipoti, affascinando intere generazioni", si legge nella nota.

Poi l'annuncio: "Nella grande pista tanti animali: dai cavalli in libertà presentati dall'addestratore Davide Hamar, al numero delle tigri presentate dai famosi domatori Alex e Luke Franchetti, fino ad arrivare agli animali esotici presentati dall'addestratrice Karyn Galves".

Proprio questo ha scatenato le proteste degli animalisti, che hanno realizzato due presidi all'esterno del circo, per protestare contro gli spettacoli con utilizzo di animali.