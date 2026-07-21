Il Comune mette all’asta sedici posti auto al condominio Tulipano

La gara si terrà il giorno 20 agosto 2026 alle ore 11.00 presso la civica residenza di via Vittorio Emanuele II

L’amministrazione comunale annuncia l’indizione di un’asta pubblica per l’alienazione di sedici posti auto di proprietà dell’ente. I beni immobili, situati al primo piano interrato del condominio Tulipano, nel quadrilatero compreso tra viale Verdi, viale Tasso e viale Monti, saranno venduti attraverso una procedura di gara aperta suddivisa in singoli lotti, offrendo così ai cittadini e agli interessati l’opportunità di acquistare singole unità. L’accesso veicolare all’autorimessa coperta avviene da viale Monti tramite una rampa scivolo scoperta regolamentata da cancello, mentre i collegamenti pedonali sono garantiti da scale e ascensori.

La decisione si inserisce nel quadro programmatico di valorizzazione dei beni patrimoniali dell’ente. La scelta di procedere con la vendita separata dei sedici spazi coperti mira a favorire la massima partecipazione della cittadinanza, garantendo la trasparenza delle operazioni attraverso il metodo del lotto singolo e dell’offerta segreta. I posti auto presentano un grado di finitura standard con pavimentazione in cemento industriale e stalli delimitati da segnaletica orizzontale, all’interno di un piano interrato aerato e munito di impianti di illuminazione e antincendio. Le metrature delle aree destinate alla sosta variano dai dodici ai quarantadue metri quadrati, con basi d’asta comprese tra 26.400 e 92.400 euro.

Risorse per la città

I fondi derivanti dal successo dell’operazione avranno una destinazione immediata e di pubblica utilità. Il Comune ha infatti stabilito che le risorse economiche incassate dall’alienazione di questi spazi saranno reinvestite sul territorio per dare copertura finanziaria alle opere pubbliche programmate per la comunità. I termini di pubblicazione del bando sono stati fissati in venti giorni consecutivi proprio per accelerare l’iter e garantire una tempestiva disponibilità dei fondi per i cantieri cittadini. La vendita avverrà a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, con il trasferimento della proprietà formalizzato tramite atto pubblico entro novanta giorni dall’aggiudicazione.

Modalità di partecipazione

I dettagli relativi alle basi d’asta di ogni singolo lotto, i termini e i modelli per presentare le offerte segrete in aumento sono a disposizione degli interessati. La gara si terrà il giorno 20 agosto 2026 alle ore 11.00 presso la civica residenza di via Vittorio Emanuele II, nella sala delle commissioni consiliari. Per partecipare è richiesto l’invio di un plico sigillato contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 agosto 2026. A corredo dell’offerta è obbligatoria la costituzione di un deposito cauzionale pari al 5% del prezzo a base d’asta del lotto scelto, da versare tramite bonifico bancario o assegno circolare. La trasparenza della procedura è assicurata dalla pubblicazione integrale di tutti gli atti, accessibili sia all’albo pretorio sia nella sezione dedicata a bandi e gare sul sito istituzionale del Comune, dove è anche possibile richiedere un sopralluogo guidato agli immobili.



