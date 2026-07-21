Il Comune rende omaggio alle atlete della Ginnastica Iride Rimini

Il sindaco e l'assessore allo Sport hanno reso omaggio alle atlete riminesi che hanno conquistato nove medaglie e due titoli italiani

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l'Assessore allo Sport Michele Lari hanno incontrato questa mattina in Comune le atlete dell'A.S.D. Ginnastica Iride Rimini, protagoniste di una brillante prova sportiva all'edizione estiva di Ginnastica in Festa 2026, che si è svolta lo scorso giugno presso la Fiera di Rimini.

Le atlete riminesi hanno conquistato ben nove medaglie ai Campionati Italiani, distinguendosi nelle diverse specialità della ginnastica ritmica. Tra i risultati di maggior rilievo spiccano il titolo di Campionessa Italiana Assoluta conquistato da Kalesi Melgarejo (classe 2017), che ha ottenuto anche l'oro alla fune e l'argento al corpo libero, e quello di Campionessa Italiana alle clavette di Mariasole Gori (classe 2016), seconda classificata al cerchio. Sul podio anche Amelia Asare (classe 2015), vice campionessa italiana al cerchio, Eliana Kotlyarova (classe 2014), argento alla palla e bronzo al cerchio, e Anita Mangino (classe 2014), bronzo alle clavette.

L'incontro è stato l'occasione per esprimere il plauso dell'Amministrazione comunale alle giovani atlete e alle loro allenatrici, premiando l'impegno, la passione e il lavoro svolto durante la stagione sportiva, culminato in un risultato di grande prestigio per la città di Rimini.