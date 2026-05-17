Il sorriso come chiave del benessere: il metodo Longevity Smile del dr. Chicone

Il Legame tra Salute Orale e Salute Generale: Il Concetto di Longevity Smile del Dottor Alessandro Chicone, titolare delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso.

La salute orale non è mai stata solo una questione estetica. Un sorriso sano non solo dona fiducia, ma riveste un ruolo centrale nel mantenimento della salute generale. Il Dottor Alessandro Chicone, fondatore delle cliniche dentali “Il Mondo del Sorriso”, situate a Cesena, Senigallia, Riccione e anche all’estero ma vicino casa, nella Repubblica di San Marino, ha creato il concetto di ‘Longevity Smile’ per promuovere una visione olistica della salute del cavo orale, collegandola strettamente al benessere psicofisico e alla longevità.

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La bocca come porta di ingresso alla salute generale

Molte persone non si rendono conto di quanto la bocca sia una “porta di ingresso” per batteri e sostanze che possono influenzare negativamente tutto il corpo. Se la salute orale viene trascurata, i batteri presenti nel cavo orale possono entrare nel flusso sanguigno e causare infiammazioni e infezioni che vanno ben oltre la bocca. Il concetto di ‘Longevity Smile’ si basa proprio sulla prevenzione: curando e mantenendo una bocca sana, si può ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche e migliorare la qualità della vita.

Il collegamento tra salute orale e malattie cardiovascolari

Uno degli aspetti più sorprendenti è il legame tra salute orale e malattie cardiovascolari. Studi scientifici hanno dimostrato che infezioni orali come la parodontite possono aumentare il rischio di malattie cardiache. I batteri che causano queste infezioni possono infatti entrare nel flusso sanguigno e contribuire alla formazione di placche nelle arterie, aumentando il rischio di infarto e ictus.

Questo legame rende chiaro quanto sia fondamentale prendersi cura della propria bocca per preservare la salute del cuore e prevenire patologie che potrebbero influenzare negativamente la longevità. Il concetto di ‘Longevity Smile’ mira a sensibilizzare i pazienti su questo aspetto cruciale, dimostrando come la salute del sorriso sia strettamente connessa alla salute cardiovascolare.

Diabete e salute orale: un legame bidirezionale

Un altro legame importante è quello tra diabete e salute orale. Le persone con diabete hanno un rischio più elevato di sviluppare infezioni gengivali, che a loro volta possono rendere più difficile il controllo dei livelli di zucchero nel sangue. È un rapporto bidirezionale: la cattiva salute orale può peggiorare il diabete, e il diabete può aggravare i problemi gengivali.

Per questo motivo, nelle cliniche “Il Mondo del Sorriso”, viene posta particolare attenzione a quei pazienti che soffrono di diabete, proponendo programmi di prevenzione e mantenimento personalizzati per ridurre al minimo il rischio di complicazioni orali e sistemiche.

Il Microbioma Orale e il benessere generale



Il concetto di ‘Longevity Smile’ si basa anche sull’importanza del microbioma orale, l’ecosistema di batteri buoni che protegge la nostra bocca dalle infezioni. Mantenere un microbioma bilanciato significa proteggere non solo la bocca, ma anche il corpo. Studi dimostrano che un microbioma orale in equilibrio può contribuire al benessere del sistema immunitario e ridurre l’infiammazione sistemica.

Attraverso una corretta igiene orale, una dieta equilibrata e l’uso di sostanze naturali come frutta e verdura, legumi e cereali integrali, oltre che probiotici selezionati è possibile preservare questo equilibrio e mantenere una bocca sana nel lungo termine. Questo è uno dei pilastri del concetto di ‘Longevity Smile’, che promuove non solo la salute dei denti, ma anche un approccio olistico al benessere.

Trattamenti di riabilitazione orale nelle cliniche “Il Mondo del Sorriso”

Le cliniche “Il Mondo del Sorriso” si distinguono per l’adozione di tecniche all’avanguardia nell’implantologia avanzata. Il Dottor Chicone ha sviluppato il metodo MDSDF10, che permette in pazienti che hanno perso tutti i denti e portano la protesi mobile di restituire denti fissi in massimo 10 ore, anche in pazienti con poco osso. Questo metodo riduce il numero di impianti necessari e garantisce risultati immediati, con una protesi provvisoria fissa, avvitata sugli impianti, in giornata e una definitiva dopo tre mesi.

Grazie a un laboratorio odontotecnico interno, il processo è completamente sotto controllo, assicurando elevati standard di qualità e riducendo i tempi di attesa per i pazienti. Il programma di mantenimento MDS Care è pensato per garantire il successo a lungo termine degli impianti, con controlli periodici e garanzie specifiche sui trattamenti.

Nel suo libro “Il Mondo del Sorriso”, il Dottor Chicone illustra in dettaglio il metodo MDSDF10, che ha la possibilità di rivoluzionare lo stile di vita di un paziente in sole poche ore, grazie a tecniche di controllo del dolore in maniera mini invasiva. Questo metodo consente ai pazienti di riacquistare denti fissi in poche ore, restituendo non solo la funzionalità della masticazione, ma anche l’estetica e più in generale un miglioramento dell’autostima e della qualità della vita.

Grazie alla sua esperienza di oltre 15 anni e a più di 10.000 impianti effettuati, il Dottor Chicone ha perfezionato questa tecnica che si adatta anche ai casi più complessi, offrendo una soluzione duratura e affidabile. Con diverse sedi aperte nel giro di pochi anni ha insieme a tutto il suo team l’obiettivo per gli oltre 15000 pazienti che già hanno scelto di affidarsi a lui, di renderli felici della scelta fatta.

Un invito a prendersi cura della propria salute orale

Il concetto di ‘Longevity Smile’ va oltre il semplice trattamento dentale. Si tratta di un approccio che mira a migliorare il benessere complessivo delle persone, promuovendo la salute orale come pilastro per una vita lunga e sana.

Vi invitiamo a seguire il canale YouTube “Il Mondo del Sorriso”, dove il Dottor Chicone condivide consigli pratici e aggiornamenti sulla salute orale. Inoltre, non perdete il podcast “Il Cacciatore di Sorrisi”, dove approfondisce temi legati al benessere e alla prevenzione.

Prendersi cura del proprio sorriso è il primo passo verso una vita lunga, sana e felice!

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