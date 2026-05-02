Il Consiglio comunale di Verucchio approva il rendiconto 2025: quasi 1,3 milioni di avanzo libero

Il consuntivo delle opere e degli interventi a favore di scuole, famiglie, verde, giovani, fragili, cultura

Nella seduta di giovedì 30 aprile il Consiglio Comunale di Verucchio ha approvato il rendiconto della gestione 2025. L’esercizio si è chiuso con un avanzo pari ad € 3.973.440,06 di cui avanzo libero €. 1.299.451,33 che sarà utilizzato nell’anno 2026 per investimenti e spesa corrente.

L’anno 2025 ha visto assumere impegni per investimenti per € 1.786.990,12 ed è stato acceso un mutuo con il credito sportivo di € 500.000,00 per finanziare il restauro della piscina comunale, mentre la restante parte dell’investimento è finanziata con l’avanzo dell’esercizio. Nonostante l’accensione del mutuo si evidenzia che l’Ente ha rispettato il limite di indebitamento ottenendo una percentuale di incidenza sugli interessi dello 0,61%, addirittura in calo rispetto all’anno precedente grazie alla riduzione del debito pregresso ed al fatto che il nuovo mutuo contratto è a tasso zero.

Precisa la sindaca Lara Gobbi: “Diversi sono stati i lavori di manutenzione: agli edifici comunali, al cimitero con la realizzazione di 80 loculi, alle scuole, agli impianti sportivi oltre ai lavori di rigenerazione della ex Stazione Rosa, che ha iniziato ad essere un punto di incontro per i nostri giovani. Opere di manutenzione sono state eseguite per diverse strade, anche se sul punto siamo ben consapevoli che quest’anno ed il prossimo sarà necessario un investimento importante per risolvere criticità che si sono accumulate nel tempo”.

“Particolare cura è stata data alla manutenzione del verde pubblico. Sono stati incrementati i passaggi del taglio dell’erba e sono stati riqualificati alcuni importanti parchi cittadini, quali il Parco della Selva conosciuto come Parco degli Ulivi con la collocazione di una palestra e di una teleferica ludica, mentre nel Parco delle Speranze è in corso una vera e propria riqualificazione con l’installazione di nuovi giochi”.

“Il 2025 è stato anche l’anno in cui è stato realizzato e attivato il sistema di videosorveglianza, che verrà già implementato in questo 2026”.

“Sempre alta è stata l’attenzione a tutela delle fasce più deboli e fragili, alla scuola e le famiglie, l’inclusione e la conciliazione vita lavoro. Ricordo solo l’apertura della terza sezione del nido avvenuta a gennaio 2025”.

“Tra le spese meritano di essere segnalate quelle relative alla cultura; ricordiamo a titolo esemplificativo il Verucchio Festival e l’apertura della Pinacoteca, che è stata completata con risorse dell’ente ed inaugurata lo scorso luglio”.

Sul fronte delle entrate si segnala l’impegno di questa amministrazione di combattere l’evasione e le omissioni di pagamento. A tal fine sono stati affidati a due società l’incarico di procedere alla riscossione dei crediti insoluti e messi a ruolo e l’incarico di eseguire un check-in dei mezzi pubblicitari e dell’occupazione del suolo pubblico. I risultati si vedranno nei prossimi anni ma i primi frutti si osserveranno già a partire dal 2026.

Il Consiglio ha visto tra i punti all’ordine del giorno anche la modifica del regolamento TARI e la modifica al regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari; modifiche resesi necessarie per adeguare i regolamenti alla normativa vigente, per eliminare refusi e per adeguarli al regolamento delle entrate.

Si è proceduto anche ad una variazione di bilancio con applicazione di una parte di avanzo vincolato e dell’avanzo destinato agli investimenti da destinare alla videosorveglianza, alla messa in sicurezza delle strade, alle politiche sociali e giovanili.

Con il settimo punto all’ordine del giorno è stata approvata la concessione per le riduzioni delle tariffe in materia di TARI anno 2026 e sono state definite le scadenze. Per quanto riguarda le riduzioni è stata confermata quella per le attività di pubblico esercizio ubicate nel capoluogo e Pieve Corena (riduzione 65% per attività con volume di affari inferiore ad € 100.000,00; 50% riduzione per attività con volume d’affari tra i 100.000,01 e i 200.000,00; 65% per il primo anno delle nuove utenze non dotate di volume d’affari) e approvata l’esenzione per i locali e le aree adibiti a luogo di culto. Le scadenze del pagamento sono state fissate al 30 giugno e al 30 dicembre 2026.